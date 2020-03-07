شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السر.. ليه الأطفال بيتعرضوا لنقص الأكسجين عند الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نقص الأكسجين عند الأطفال"، واحدة من أشهر المشاكل الصحية التي يتعرض لها حديثى الولادة والتي تعرف أيضًا باسم "الاختناق"، وهى من المشاكل التي تسبب خطرًا كبيرًا على صحة الطفل حيث إنه يسبب عدم وصول الأكسجين للمخ، وقد يعرض الأطفال للوفاة والإعاقات المختلفة.

وحسب ما ذكره موقع birthinjuryguide فإن هناك أسبابًا مختلفة تعرض الطفل لنقص الأكسجين عند الولادة وهى:





أسباب نقص الأكسجين عند الولادة1:قد يكون نقص الأكسجين عند الطفل ناتجًا عن حدوث إصابات للرضيع في الرحم أثرت على صحة الطفل وعرضته لنقص الأكسجين.

2:وجود مشاكل في الحبل السرى.

3:قد يكون اختناق الطفل ونقص الأكسجين عنده ناتج عن ارتفاع ضغط الدم عند الطفل ما يؤثر على صحة الطفل.

4:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تؤثر على صحة الطفل وتسبب نقص شديد في الأكسجين.

5:حدوث مشاكل أثناء ولادة الطفل أدت لنقص الأكسجين عنده.

6: وجود مشاكل في المشيمة.

7:تسمم الحمل، وهو من الحالات التي تؤثر على صحة الجنين وتعرضه للتشوهات الخلقية.

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قد يؤثر نقص الأكسجين عند الولادة على صحة الطفل في المدى البعيد ويسبب إعاقات ومشاكل مختلفة منها.



مشاكل يسببها نقص الأكسجين عند الطفل

1: يصاب الطفل بالشلل الدماغى وهو من أخطر المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الطفل.

2:التوحد، من الاضطرابات التي يتعرض لها الطفل نتيجة نقص الأكسجين أثناء الولادة.

4:يتعرض الطفل لمشاكل سلوكية عديدة.

علامات نقص الأكسجين عند الأطفال بعد الولادة مباشرة1:يواجه الطفل صعوبة شديدة في التنفس.

2: من الطبيعى أن يصرخ الطفل بعد ولادته مباشرة ولكن الطفل الذى يعانى من نقص في الأكسجين لا يبكى بعد خروجه من رحم الأم وذلك بسبب نقص الأكسجين والاختناق.

3:يعانى الطفل من تشنجات شديدة بعد الولادة.