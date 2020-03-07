شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية كبار السن من فيروس كورونا، وقالت: "إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا، فأنت عرضه أكثر لخطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ".

وفي هذا الفيديو المعلوماتي نتعرف على طرق حماية كبار السن لأنفسهم للوقاية من فيروس كورونا.

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وأظهرت دراسة أجريت فى أواخر شهر فبراير بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات يمثلون 1٪ فقط من جميع حالات فيروس كورونا، بينما يمثل البالغون فى الفئات العمرية 30-79 نسبة هائلة تبلغ 87٪.

فكلما تقدمت فى العمر تزداد فرص إصابتك بفيروس كورونا، بل تعانى أيضًا من حالة خطيرة أو مميتة، حيث وجدت إحدى الدراسات التى أجريت خارج الصين أن متوسط ​​عمر مرضى فيروس كورونا الذين أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة - ضيق شديد فى التنفس غالبًا ما يسببه السائل فى الرئتين ويتطلب جهاز التنفس الصناعى - هو 61 عاماً، حيث بلغ متوسط ​​العمر ​​للأشخاص الذين ماتوا من المرض كان 75 عاماً.

وقالت الدكتورة تينا شوبرا، المدير الطبي للوقاية من العدوى وعلم الأوبئة بالمستشفيات بجامعة واين ستيت الأمريكية، "من المرجح أن يصاب كبار السن بأمراض الرئة الكامنة، بالنسبة لهذه الفئة من السكان تبلغ معدلات الوفيات بفيروس كورونا حوالى 15٪."

ووفقا لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يتصرف فيروس كورونا تمامًا مثل الأنفلونزا الموسمية من 70 ٪ إلى 85 ٪ من جميع وفيات الأنفلونزا و50٪ إلى 70٪ من المستشفيات ذات الصلة بالأنفلونزا تحدث بين الناس فى الفئة العمرية أكبر من 65 عاماً.