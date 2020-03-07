شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب المياه على الجسم والكمية المناسبة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه من أهم العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل دورى، ولكن في فصل الشتاء يهمل الكثيرون تناول المياه على عكس الصيف، وذلك نتيجة عدم الشعور بالعطش المستمر، وقد أثبتت الدراسات أن للمياه دورا كبيرا في استمرارية الحياة ومد الجسم بالنشاط والحيوية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن الماء من المكونات الرئيسية في جسم الانسان وتشكل 60% من وزن الجسم، حيث تحتاج خلايا وأنسجة الجسم للمياه من أجل العمل بشكل صحيح وذلك للتخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، وحماية الأنسجة الحساسة.

يفقد الأنسان المياه يوميا عبر التنفس والتعرق والتبول لذلك يجب تعويض الجسم عن ذلك من خلال شرب المياه والعصائر الطبيعية والأطعمة التي تحتوى على نسبة علية من المياه.

يفقد الإنسان الماء كل يوم عبر التنفس والتعرُّق والبول والتبرُّز. لكي يعمل الجسم وظائفه بشكل مناسب، يجب تعويض تزويده بالماء من خلال تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

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وقد حددت الأكاديمة الأمريكية للعلوم والهندسة والطب إلى أن التناول اليومي الملائم للسوائل يتمثَّل فيما يلي:

نحو 15.5 كوبًا (3.7 لترات) من السوائل للرجال

نحو 11.5 كوبًا (2.7 من اللترات) من السوائل للنساء

تشمل هذه التوصيات السوائل من الماء وغير ذلك من المشروبات والأطعمة، نحو 20 بالمئة من مقدار السوائل اليومي يحصل عليه الإنسان عادةً من الطعام والباقي من المشروبات. ومن الفوائد الصحية لشرب المياه على صحة الجسم ومن الفوائد الصحية لشرب المياه على صحة الجسم فوائد شرب المياه على الصحة:

2: يحافظ على صحة الجسم ويحميه من الالتهابات والألم.

3:يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها.

4:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحميه من التقرحات والالتهابات، كما يعمل على الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمى.

6:يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.