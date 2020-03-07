شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المزيد من البروتين النباتي والألبان بدلاً من اللحوم الحمراء قد يحسن صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة قدمتهما جمعية علم الأوبئة والوقاية من الأمراض عن أن تناول المزيد من البروتين من مصادر نباتية أو منتجات الألبان مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء يمكن أن يساعد الناس على العيش لفترة أطول والوقاية من أمراض القلب.

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن ارتفاع نسبة السعرات الحرارية من البروتين النباتي في النظام الغذائي يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.

وفي دراسة أجريت على أكثر من 37 ألف أمريكي يبلغ متوسط ​​أعمارهم 50 عامًا، كان أولئك الذين يتناولون معظم البروتين النباتي أقل عرضة للوفاة بنسبة 27٪ لأي سبب و29٪ أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب التاجية، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كمية من البروتين النباتي.

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وتمكن الباحثون من تقدير كمية البروتين النباتي مقارنةً بالبروتين الحيواني الذي تناولته الدراسة ومقارنته بخطر الموت، ووجدوا أن:

استبدال 5 ٪ من السعرات الحرارية اليومية من البروتين الحيواني مع ما يعادله من عدد السعرات الحرارية من البروتين النباتي إلى أدى إلى انخفاض ما يقرب من 50٪ في خطر الوفاة من أي سبب بما في ذلك أمراض القلب التاجية.

وارتبط استبدال 2٪ من السعرات الحرارية اليومية من بروتين اللحوم المصنعة مع عدد مماثل من السعرات الحرارية من البروتين النباتي مع انخفاض خطر الموت بنسبة 32٪.

وأشار الباحثون إلى أنه "لا يكفي فقط تجنب اللحوم الحمراء - إنها أيضًا تتعلق بما تختار أن تأكله بدلاً من اللحوم الحمراء، حيث تحتوي بروتينات النباتات الصحية مثل المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة على أكثر من مجرد بروتين فقط - إنها تشتمل أيضًا على فوائد أخرى مفيدة مثل الدهون الصحية والفيتامينات المضادة للأكسدة والمعادن والمواد الكيميائية النباتية.