شكرا لقرائتكم خبر عن المشى لفترات طويلة يوميًا يقلل الإصابة بمرض السكري بنسبة 43٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة فائدة جديدة للمشى، حيث وجدت أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف العمر والذين يمارسون المشى لفترات طويلة يوميًا على مدى 9 سنوات تعرضوا لانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 43٪ وانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 31٪ مقارنة بأولئك الذين يعانون من أقل الخطوات.

واستندت نتائج الدراسة إلى بيانات من 1923 مشاركًا في الدراسة الوطنية لتطوير مخاطر الشريان التاجي عند البالغين (CARDIA) ، حيث ارتدى الرجال والنساء أجهزة مقياس التسارع في 2005-2006 لمدة 10 ساعات على الأقل أو أكثر في اليوم بحد أدنى من أربعة أيام، "مقياس التسارع هو جهاز يمكن ارتداؤه يقيس النشاط البدني مثل المشي".

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قال الباحثون إنه بين النساء في الدراسة، أسفرت كل فاصل من 1000 خطوة عن انخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 61 ٪ مقارنة بالنساء اللائي لا يمارسن رياضة المشى.

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ومع ذلك لم يكن هناك ارتباط بين انخفاض خطر الإصابة بالسمنة وعدد الخطوات اليومية التي سارت للرجال في الدراسة.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية "أماندا أيه" أستاذ في جامعة ماساتشوستس في أمهرست، "إن المشي هو شكل من أشكال النشاط البدني يمكن الوصول إليه على نطاق واسع، والخطوات في اليوم الواحد سهلة القياس والحافز التي يفهمها معظم الناس ويمكن قياسها بسهولة عن طريق التكنولوجيات أو الهواتف الذكية القابلة للارتداء".