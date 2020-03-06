رسالة أوروبية لأردوغان.. حدودنا مغلقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار 2016 اتفاقاً مع تركيا يهدف إلى منع تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، وضبط انتقالهم عبر أراضيها، وخصصت 6 مليارات يورو لتمويل الاحتياجات الضرورية للاجئين فيها‪.‬

سياسة على حدود اليونان.. لاجئون عالقون بين ابتزاز أردوغان والتزامات أوروبا



نشر وزير الداخلية الألماني هورست زي هوفر تغريدة باللغة العربية على موقع تويتر، قال فيها: "نحتاج إلى النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسوف ندعم اليونان بكل ما أوتينا من قوة في هذا الصدد". وأضاف أن "حدود أوروبا ليست مفتوحة أمام اللاجئين من تركيا، وينطبق هذا على حدودنا الألمانية أيضا".

الأسد يتهم أردوغان بـ"ابتزاز" أوروبا بورقة اللاجئين



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وحذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من أن تركيا ستكون أمام خيارين: "إما إرجاع اللاجئين إلى سوريا، وإما إطلاق باتجاه أواوربا"، وهذه باستخدام القوة لمنع المهاجرين "غير الشرعيين" من دخول بلاده.

نائب ألماني يطالب بالتصدي لابتزاز أردوغان بسلاح الاقتصاد



صحيفة "إندبندنت" البريطانية رأت أن مُخطط أردوغان لابتزاز أوروبا "لن ينجح طويلا"، واعتبرت أنه يتعين على قادة أوروبا والولايات المتحدة إقناع الرئيس التركي "بالقوة" بأن رفضه التعاون سيعود عليه بخسائر أكبر بكثير من إثارته عدم الاستقرار.

صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ابتزازه لأوروبا بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في ليبيا وسوريا مع مواصلة تهديده بإغراق القارة العجوز بالمهاجرين، لكن أوروبا ردت عليه بشكل واضح: حدودنا مغلقة وصراخك لن ينفعك.