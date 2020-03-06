شكرا لقرائتكم خبر عن طرق انتقال فيروس كورونا.. منها لمس الأسطح الملوثة والبراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تزايد حالات الإصابة يوما بعد يوم بفيروس كورونا، أوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر، عادة عن طريق الاتصال الوثيق، أو من خلال قطرات الجهاز التنفسي المنتجة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

ولكن ليس العطس أو السعال فقط هما مصدر انتقال عدوى فيروس كورونا فهناك وسائل أخرى لانتقال الفيروس التى تشمل:

العطس والسعال

يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر عبر قطرات صغيرة من الأنف أو الفم التي تنتشر عند إصابة الشخص بالسعال أو العطس، هذه القطرات تهبط على الأجسام والأسطح المحيطة بالأشخاص، ثم تصيب أشخاصا آخرين عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

مكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بـ COVID-19 إذا استنشقوا قطرات من شخص مصاب يسعل أو يعطس هذا هو السبب في أنه من المهم أن تبقى أكثر من متر واحد (3 أقدام) بعيدًا عن شخص مريض.

لمس الأسطح الملوثة

قد ينتشر الفيروس أيضًا من شخص لآخر عبر الأسطح التي لمسها المصاب، فإذا عطس الشخص ولم يغط فمه ولمس أشياء وأسطح قد تنتقل العدوى، ويمكنه بالتالي الانتقال بسهولة إلى شخص آخر، خاصة بعد أن أشارت دراسات أن الفيروس قد يبقى حى على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام.

البراز

هناك طريقة أخرى يمكن أن ينتشر بها الفيروس التاجي بين الناس عن طريق انتقال البراز، فوفقًا لبحث حديث من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC)، فإن الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة من فيروس كورونا الجديد، لديهم فيروس حي في عينات البراز، ما يعني أن هناك طريق برازي محتمل للفيروس، خاصة إذا لم يغسل الشخص يديه جيدا بعد استخدام المرحاض.

Advertisements

كيف يمكن معرفة الشخص المصاب

لسوء الحظ ، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بـ COVID-19 هي اختباره، فور ظهور أعراض عليه التي تشبه إلى حد بعيد أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا وهى :

السعال.

الحمى.

أوجاع الجسم.

ضيق التنفس.

العطس.

من المهم أيضًا أن تعرف أنه ليس كل شخص مصاب بفيروس كورونا يظهر عليه الأعراض، ويسمى في تلك الحالة حامل للمرض، أي أن الشخص يحمل الفيروس وينشره للأخرين ولكنه لا يمرض.

لذا يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف الطاولات وأسطح العمل ومفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب ومقابض الخزانة بانتظام، ومع ذلك، من غير المحتمل أن يتم نشر COVID-19 عن طريق البريد أو الحزم