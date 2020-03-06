شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا النخاريب.. حين يصبح النظر للثقوب مرضاً نفسياً يسبب القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن "التريبتوفوبيا" وهو نوع من الرهاب أو الخوف المبالغ فيه من النظر إلى الثقوب، ويسمى أيضاً رهاب النخاريب، حيث يسبب أعراضاً نفسية تؤثر عليك، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التريبتوفوبيا وأسبابه وعلاجه، وفقاً لموقع "facty".



النخاريب والثقوب

اعراض فوبيا الثقوب أو النخاريب

معظم أنواع الرهاب تحفز مشاعر الخوف والقلق، وعندما يتعلق الأمر بالتريبتوفوبيا، فهذا مصدر جدل كبير لأن الكثير من الناس يصفون مشاعرهم بأنها مقززة وليست خوفًا.

وتشمل الأعراض الأخرى مشاعر التنافر والضيق والانزعاج العام، بالإضافة إلى ذلك ، يعاني بعض الأفراد من مثل هذا النوع من الخوف الشديد الذي يصيبهم بنوبات من الذعر استجابة لبعض الصور المرئية.

وغالبًا ما يرتبط هذا بزيادة معدلات القلب والتنفس والتعرق والإثارة.



فوبيا النخاريب

أسباب فوبيا الثقوب

أي نمط مع مجموعات من الثقوب يمكن أن يؤدي إلى رد فعل يسبب الفوبيا، وتشمل الصور التي تحفز هذه المشاعر بانتظام لدى الأشخاص المصابين بمرض التريبتوفوبيا:

-قرص العسل

-فراولة

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-الشمام

-الرمان

-فقاعات

بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن الصور التي تم تحريرها من الثقوب على جلد الإنسان تثير مشاعر قوية للغاية من الاشمئزاز والخوف.

لا يوافق الباحثون حاليًا على وصف مرض التريبوفوبيا بأنه رهاب "حقيقي"، وعلى الرغم من ذلك، قام الأطباء بتشخيص بعض الأفراد المصابين بهذه الحالة، على الرغم من أنهم يسمونها رهابًا محددًا ويشير إلى أي خوف غير معقول أو غير عقلاني بسبب التعرض لأشياء أو مواقف معينة.

علاج رهاب الثقوب

لا يوجد علاج مثالي معروف للخوف المبالغ فيه من الثقوب، ومع ذلك فإن العلاج بالتعرض (تعريض الفرد لما يسبب خوفهم) أثبت فعاليته في علاج مجموعة واسعة من الرهاب.

قد تساعد الأدوية التي تعالج اضطرابات القلق، في تخفيف بعض الأعراض.