تعرفي علي إشارات على استعداد طفلك للتخلي عن الحفاضات

حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية الوالدين من الضغط على طفلهم للتخلي عن الحفاضات واستخدام "النونية"، مطالبة بالانتباه إلى الإشارات، التي تدل على استعداد الطفل لذلك.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل، أنه يمكن الاستدلال على استعداد الطفل بعد إداركه ووعيه بالإخراج، وذلك بالإشارة إلى الحفاضة الممتلئة، أو من خلال إشارته إلى المرحاض أو النونية.

ومن الإشارات الأخرى أيضاً قطع الطفل لأي أنشطة يمارسها بسبب إحساسه بالرغبة الملحة في التبول أو التبرز.

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