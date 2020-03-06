علاج البشرة بالكهرباء صيحة جديدة في عالم التجميل

انتشر في الآونة الأخيرة توجه جديد، يتمثل في استخدام تيارات ضعيفة من الكهرباء بطريقة آمنة للعناية ببشرة الوجه.

وبحسب التقارير فإن التوجه الجديد ينطوي على فوائد كثيرة بما في ذلك تقليل الانتفاخات في البشرة وزيادة التصريف اللمفاوي وفتح المسام وتنعيم البشرة.

وبات التوجه الجديد شائعاً في البلدان الغربية وخاصة لدى أوساط المشاهير أمثال جينيفر أنيستون ومارغوت روبي وساندرا بولوك.

وتقول خبيرة التجميل الأمريكية ميلاني سيمون، بأن التقنية الجديدة التي تتمثل في جهاز صغير يشبه فأرة الكمبيوتر، يمكن استخدامه في المنزل عبر تطبيق كمية قليلة من مادة هلامية على الوجه واستخدام مجسّات خاصة على الوجه.

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ويتم تحديد الجرعات التي يحتاجها الوجه، عبر تطبيق على الهاتف النقال، يمكّن من اختيار واحد من ثمانية خيارات، بدءاً من النمط التمهيدي لمدة دقيقتين وانتهاء بالنمط النهائي الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

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