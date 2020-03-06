شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة أول مستشفى للمسنين بمصر تقدم نصائح لـ«شيخوخة ناجحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد الأطباء العرب، المؤتمر السنوى الـ45 للاتحاد، الذي يعقد على هامش اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى للاتحاد، على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

وقدمت الدكتور هالة سويد، رئيس قسم طب المسنين بجامعة عين شمس، ومديرة أول مستشفى لعلاج المسنين في الشرق الأوسط، روشتة علاج متكاملة لكبار السن، ونصائح عملية لما وصفته بـ«شيخوخة ناجحة»، لمن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.

وخصص المؤتمر جلسة خاصة حول صحة المسنين وموضوعات حيوية حول شيخوخة ناجحة، وكيفية الوقاية من أمراض ألزهايمر والعلاج المتكامل لكبار السن.

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وقالت «سويد»، على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر اتحاد الأطباء العرب الـسنوي الـ45، إن نسبة المسنين تتزايد على مستوى العالم، مشيرة إلى أن أعدادهم في مصر تصل لنحو 7 ملايين شخص، متوقعة زيادة تلك النسبة لتصل إلى 20 مليون مسن في مصر بحلول عام 2050.

ونبهت إلى أن «الجميع يكبر في العمر، ومع الكبر تحدث تغييرات في أعضاء الجسم، لكننا نجد مسنا يبلغ من العمر 60 عاما ويعاني من الأمراض والشيخوخة، وآخر 80 عاما لكنه نشط ولا يزال يتحرك بحيوية، وهو ما نسميه الشيخوخة النشطة».

ووجهت نصائح عملية لما وصفته بـ«شيخوخة ناجحة» للمسنين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاما، وقالت: «من الضروري الحركة لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل على مدار 5 أيام بالأسبوع، واتباع نظام تعذية سليم، مع ضرورة تناول مياه بكثرة في اليوم، فضلا عن الكشف المبكر عن أي أمراض؛ لأنه كلما اكتشفنا الأمراض مبكرا كلما ساعدنا ذلك على تجنب أي مضاعفات مرضية»، مؤكدة أهمية النشاط الاجتماعي للمسنين.

وحول مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، قالت «سويد»، إنه المستشفى الأول في الشرق الأوسط الذي يتخصص في طب المسنين، ويشمل جميع مستويات الرعاية الصحية للمسنين، وبه كافة العيادات اللازمة لهم، لافتة إلى وجود أقسام خاصة لتدريب الأطباء وأطقم التمريض وجلساء المسنين.

وأشارت إلى أن المستشفى مخصص للمرضى الذين تتجاوز أعمارهم سن الـ60 عاما في تخصصات طب المسنين لأي مريض يعاني من أي تاريخ مرضي تسبب في تدهور حالته الصحية.