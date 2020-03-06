كوريا الجنوبية تسجل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن كوريا الجنوبية سجلت 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) فى كوريا الجنوبية إلى 5766 حالة، وذكر مركز تدابير الحجر الصحى، اليوم الخميس، أنه تم تأكيد 438 حالة إضافية حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع نفس التوقيت فى اليوم الذى سبقه.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ومن بين 438 حالة جديدة، كانت 407 حالات من مدينة دايجو والإقليم المجاور لها كيونج سانج الشمالي - 320 حالة في دايجو و87 حالة في كيونج سانج الشمالى.

وقد تم اكتشاف 4 حالات جديدة في سول وحالة واحدة في كوانجو وحالة واحدة في دايجون و9 حالات في إقليم كيونجكي وحالتين في إقليم كانجوون وحالة واحدة في تشونج تشيونج الشمالي و4 حالات في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي و9 حالات في إقليم كيونج سانج الجنوبي وحالة واحدة في جيجو.

وبلغت حالات الوفيات 35 حالة اعتبارا من منتصف ليلة أمس بزيادة 3 وفيات عن نفس التوقيت في اليوم الذي سبقه، وتم اكتشاف وفاة واحدة صباح اليوم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 36 حالة حتى صباح اليوم.

Advertisements

وارتفع عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم إلى 88 مريضا بزيادة 47 مريضا بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.. وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس في جميع أنحاء البلاد، 140 ألف شخص.

قد يهمك أيضا :

الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أول انتقال "عكسي" لفيروس كورونا من الإنسان إلى الحيوان في هونغ كونغ