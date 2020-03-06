هولندا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هولندا أعلنت عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطينة فى الصين، صباح اليوم الجمعة، أن ما إجماليه 1681 مريضا مصابا بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، خرجوا من المستشفيات أمس الخميس، فى البر الرئيسى الصينى بعد تعافيهم من الفيروس.

ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، قالت اللجنة فى تقريرها اليومى إن ما إجماليه 53 ألف و726 مريضا، غادروا المستشفيات حتى نهاية يوم الخميس، الذى تم فيه تسجيل ما مجموعه 80552 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى، بينما توفى 3042 شخصا بسبب المرض.

فى نفس الإطار، سجلت إيطاليا 41 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الرقم الإجمالى إلى 148 شخصا، حسبما قال المفوض الحكومى لطوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريلى.

وأكد بوريلى أن عدد المصابين يصل إلى 3300 شخص بزيادة قدرها 25% فى حين أن الأشخاص الذين تعافوا وصل عددهم 414 شخصا، ولا تزال إيطاليا ثالث أكبر دولة متأثرة بعد الصين وكوريا الجنوبية"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

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