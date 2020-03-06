إيران تعلن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع المصابين لـ124

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيران أعلنت عن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الحالات إلى 124.

قررت لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بمجال الرياضة في إيران، اليوم الجمعة، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد إلى 20 مارس الجارى، وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية - أن قرار وقف جميع الأنشطة الرياضية في أنحاء البلاد ومنها دوريات كرة القدم وجميع المراكز الرياضية والتمارين والمنافسات، جاء في ضوء تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور قد أكد ، أمس الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 107 أشخاص في حين بلغ عدد المصابين 3513 والمتعافين 739 .

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس حتى نهاية العام الإيراني الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".

Advertisements

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم بالصين أن مدينة شنجهاي سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين صينيين أصيبوا بالمرض في الخارج، وأضافت أن الثلاثة طلاب يدرسون في إيران.

قد يهمك أيضا :

الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أول انتقال "عكسي" لفيروس كورونا من الإنسان إلى الحيوان في هونغ كونغ