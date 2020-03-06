ماليزيا تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى المصابين إلى 83

سجلت ماليزيا 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 83 مصابا، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الماليزية الخميس، عن 5 حالات إيجابية أخرى للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى ماليزيا، ليصل عدد المصابين تراكمياً إلى 55 حالة، وقال وزير الصحة الماليزى نور هشام عبد الله - خلال مؤتمر صحفي بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن 22 حالة تم شفاؤها فيما يخضع 33 آخرون للعلاج .

وأشار إلى أن كافة الحالات مستقرة وتحت العلاج في المستشفيات .. مضيفاً أن انتشار الفيروس في ماليزيا لا يزال تحت السيطرة وأن الوزارة لا تزال تواصل عملية اقتفاء أثر مخالطي المرضى.

وكان المعهد الماليزى للسيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء، قد أعلن الاثنين الماضى، عن تأجيل أكبر معرض سنوى للسيارات 2020 إلى شهر يوليو القادم، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال المعهد - فى بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "إن المعرض الذى كان من المقرر إقامته فى الفترة من 9 إلى 12 أبريل المقبل فى مدينة سيردانج، وأنه سيؤجل إلى الفترة من 2 إلى 5 يوليو 2020، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذى لا يزال ينتشر عالميا، وذلك لحماية جميع المشاركين العارضين والزوار من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي".

Advertisements

يشار إلى أن مكتب رئيس مجلس الوزراء الماليزى الجديد محيى الدين ياسين، أعلن الثلاثاء الماضى، عن ظهور 7 حالات جديدة مصابة بفيروس"كورونا" المستجد فى البلاد، وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن عدد المُصابين وصل إلى 36 حالة، تماثل 22 شخصا منهم للشفاء، حيث أعلنت وزارة الصحة الماليزية، فى وقت سابق، عن تعافى شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) فى البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس 22 حالة.

قد يهمك أيضا :

الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أول انتقال "عكسي" لفيروس كورونا من الإنسان إلى الحيوان في هونغ كونغ