حقيقة علاقة البيض بأمراض القلب

أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول البيض لا علاقه له بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، بحسب ما نشرته المجلة الطبية البريطانية.



وتتبع الباحثون ما يقرب من 15 ألف حالة وتتبعوا حالة كوليسترول الدم ونمط الحياة ومؤشر كتلة الجسم، ولم يظهر أولئك الذين تناولوا بيضة واحدة على الأقل يوميًا خطرًا أعلى على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من بيضة واحدة شهريًا.



وقام الباحثون بإجراء تحليل وفحوصات للحالات واكتشفوا عدم وجود ارتباط بين البيض ومخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

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