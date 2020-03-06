عجوز أميركية "تعرت" أمام الشرطة لاختبار شعور التوقيف والاحتجاز

واشنطن - لايف ستايل
تمنَّت أميركية بمناسبة بلوغها سن المائة، أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك، وقد حصلت على مبتغاها، عندما أوقفها شرطيان بتهمة «التعري» خلال تناول الطعام في مأوى العجزة حيث تقيم.
وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أُوثقت روث براينت بأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولاينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار، على ما ذكر موقع "كورير تايمز" الإخباري المحلي، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وواجهت صعوبة في الترجل من السيارة، وطلبت من عناصر الشرطة توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة! يجب توقيفهم جميعاً.
وصُوّرت على غرار كل المشتبه فيهم، واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها.
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