جيهان السادات تؤكد أن الرئيس الراحل كان يشجعها على العمل الاجتماعي

أكدت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات أن دور المرأة في العمل الاجتماعي فعال على مر العصور ، مشيرة إلى أن المرأة هى الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، وصاحبة الدور الأكبر في بنائه وتقدمه، فضلا عن كونها شريكة الرجل في صياغة المستقبل.

وأشادت جيهان السادات- خلال فيديو مع الاعلامية لميس الحديدي تروي فيه تجربتها للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، ويستمر لمدة يومين بحضور عدد من الوزراء ورواد الاعمال من دول مختلفة- بجهود المرأة للنهوض بالمجتمع في شتى المجالات بما يجعلها شريكا في صنع القرار وفي دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأكدت أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يشجعها على العمل الاجتماعي لخدمة بلدها ، موضحة أنها قامت بتأسيس 30 جمعية ومؤسسة خيرية في بداية حياتها العملية وواجهت العديد من التحديات في سبيل إنجاح هذه المؤسسات.

وأشارت إلى أن أسوأ اللحظات في حياتها كان حادث اغتيال السادات، وأسعدها نصر أكتوبر ، مطالبة الجميع ببذل المزيد من الجهود للتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع .

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وفي ختام حديثها حثت الشباب بكثرة القراءة والاطلاع لتوسيع مداركهم ، وغرس القيم في نفوسهم لحمايتهم من الأفكار المضللة.

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