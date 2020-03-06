دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تلعب كرة الطاولة في إيرلندا

دبلن - لايف ستايل
ظهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وهي تضحك أثناء لعبها كرة الطاولة خلال زيارتها مع زوجها الأمير ويليام إلى إيرلندا.وظهرت الدوقة وهي تمسك مضرب الكرة ببراعة رياضية، وهي تلعب كرة الطاولة، أثناء زيارتها برفقة زوجها الأمير ويليام لـ "سافانا هاوس"، وهي منشأة تديرها جمعية إكسترن الخيرية للعدالة الاجتماعية، في مقاطعة كيلدير الإيرلندية.
وقام الزوجان أيضا، بالذهاب إلى أحد المتاجر برفقة طفلين من الجمعية، وشراء بعض الخضراوات، ثم توجها إلى مطبخ الجمعية لطهو حساء الخضار، وتبادلوا أطراف الحديث مع بعض الشباب فيما يخص الأكل الصحي.
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