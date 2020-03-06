شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أدوية مصنوعة من دم المرضى المتعافين من كورونا لعلاج الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يقترب العلماء أخيرا من صنع علاج لفيروس كورونا باستخدام دم المرضى الذين تعافوا، حيث تقوم إحدى شركات الأدوية في اليابان بتطوير دواء، باستخدام أجزاء من الجهاز المناعي مأخوذة من أشخاص أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه.

ويعمل العلاج من الناحية النظرية، عن طريق وضع البروتينات المضادة للمرض من المرضى الذين تعافوا، في الأشخاص الذين ما زالوا يقاتلون المرض.

ووفقا لتقرير " الديلى ميل" أون لاين، يمكن لجسم المرضى بعد ذلك استخدام هذه البروتينات المسماة الأجسام المضادة، كما لو أنها كانت موجودة لديهم بدلاً من الاضطرار إلى صنعها من نقطة الصفر.



البلازما

تأتي أخبار تطور علاج الدم في الوقت الذي قال فيه مسئول صحي يعمل في ووهان ، المدينة الصينية التي تقع في مركز تفشي المرض ، إنه إذا أُعطيت الفرصة مرة أخرى لكانوا قد دفعوا لإرسال المزيد من المرضى إلى العناية المركزة للحصول منهم على البروتينات المضادة.

تعمل شركة الأدوية اليابانية على تطوير علاج الجهاز المناعي، المشتق من البلازما، لأنه سوف يعتمد على بلازما الدم للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا.



التبرع بالبلازما اتجاه الصين ضد كورونا

ما هي البلازما

البلازما هي السائل الذي يحمل خلايا الدم والمواد الغذائية والهرمونات من خلال الأوعية الدموية، ويشكل حوالي نصف مجمل الدم، كما أنه يحمل أجسامًا مضادة، وهي بروتينات يصنعها الجسم لتدمير البكتيريا أو الفيروسات عندما تسبب العدوى.

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إذا لم يتعرض أي شخص أبدًا لفيروس أو بكتيريا من قبل - كما هو الحال بالنسبة لكل من يصاب بالفيروس التاجي، فلن يكون لديهم أي أجسام مضادة ويصابون بالمرض خلال الوقت الذي يستغرقه الجسم في تكوين إجسام مضادة ضده ، لذا فأن حقنهم بالأجسام المضادة من شخص مصاب بالفعل، يوفر الوقت ويساعد المريض على محاربة المرض بشكل أسرع.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن العلاج المشتق من البلازما كان "مجالًا مهمًا للغاية"، وقال الدكتور جريج بولند من عيادة مايو في مينيسوتا ، إنه "بالتأكيد يستحق المحاولة".

ستقوم الشركة اليابانية المطورة للدواء، بتسمية العلاج TAK-888 ، لكنه لا يمكن استخدامه في المرضى الذين يعانون من مرض شديد"، ولكن ليس من الواضح مدى سرعة الشركة في تطوير العلاج ، ولكن كان من المأمول ألا تضطر إلى إجراء تجارب سريرية مطولة قبل استخدامها على المرضى المصابين بالفعل.

فيما تحاول شركة أخرى، إجراء علاج مماثل من خلال تحديد الأجسام المضادة التي تعمل ضد فيروس كورونا وتطويرها في المختبر، ويستخدم المسعفون الصينيون بالفعل العلاج في مستشفياتهم لكنهم لم يطوروا دواء يمكن استخدامه على نطاق أوسع.



الصين تحث المرضى المتعافين التبرع بالبلازما

الصين تحث المتعافين على التبرع بالبلازما

الشهر الماضى، أطلقت السلطات الصحية بالصين دعوة للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس التاجي للتبرع بالبلازما، التي لا تزال تحمل أجسامًا مضادة قادرة على مكافحة الفيروس، وتبرع ما لا يقل عن 11 مريضا في مستشفى في ووهان بالفعل بالبلازما بحلول 17 فبراير.

وقال سون يان رونغ ، من وزارة العلوم والتكنولوجيا في البلاد: "لقد تم بالفعل خروج مريض تلقى العلاج بالبلازما، وكان قادر على النزول من السرير والمشي والبعض الآخر مازال يتعافى."