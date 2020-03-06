فوائد التمر باللبن للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - تناول التمر واللبن للحامل، له قيمة غذائية كبيرة على صحة الحامل مثل باقي الأطعمة المفيدة لصحة الحامل والجنين، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، تقول إن هناك الكثير من الأطعمة الصحية والمفيدة لصحة الحامل وجنينها، والتي لا بد من تناولها للحصول على العناصر الغذائية المفيدة لتحسن صحة الحامل والجنين، أبرزها تناول التمر واللبن للحامل. فوائد التمر واللبن للحامل يعزز مشروب التمر واللبن صحة الحامل والجنين، كما أن التمر واللبن يعتبر من أغنى المشروبات بالمعادن، تناول التمر واللبن للحامل يساعدها على إمداد الجنين، بالكالسيوم وبناء العظام والأسنان، ويمد الحامل بالطاقة والنشاط والحيوية اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة. ويحتوي مشروب التمر واللبن على سكريات أحادية لا تتطلب وقتاً لهضمها، فالجسم سريع الامتصاص لفوائد تناول التمر واللبن، الذي يعزز انتظام حركة الجهاز الهضمي، ويحمي جدار المعدة ويقيها من القرحة المعوية، ويمنع حدوث إمساك للحامل، لاحتوائه على الألياف السليلوزية، ويعمل التمر واللبن على تهدئة الأعصاب، ويخلص الحامل من التوتر الذي تشعر به أغلب الحوامل خلال فترة الحمل، وخاصة مع قرب موعد الوضع.

تناول التمر واللبن للحامل يحمي الجلد من الجفاف والتشققات، كما يحافظ على نعومة البشرة، ويحميها من التجاعيد، ويقوي الأعصاب، وبالأخص أعصاب السمع والبصر، فهو يحتوي على فيتامين "أ" الذي يعمل على حماية الجلد والكبد، كما أنه يقوي أعصاب البصر والسمع للجنين. يعتبر تناول التمر واللبن من الأطعمة التي تحتوي على الفسفور، والدهون الصحية للحامل، التي تساعد على سهولة عملية الولادة الطبيعية، فالتمر واللبن بمثابة منشط طبيعي لعضلات الرحم وزيادة تقلصات الطلق الطبيعي عند الولادة؛ لذلك ينصح أغلب السيدات الحوامل بالإكثار من تناول التمر واللبن، ويستثنى منهن السيدات الحوامل اللاتي يعانين من سكر الحمل، فعليهن استشارة الطبيب المختص.

كما يساعد تناول التمر واللبن للحامل، على إدرار اللبن للرضاعة الطبيعية، وذلك لاحتوائه على مادة برولاكتين، وجليسي وثريونين، الذي يقوي الدم ويمنع الإصابة بالأنيميا. Advertisements طريقة عمل مشروب التمر باللبن المكونات: كوب من التمر منزوع النوى.

ملعقتان كبيرتان من السكر أو العسل.

أربعة أكواب من اللبن الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة التحضير ينقع التمر في اللبن الساخن لمدة ساعة على الأقل، يخلط بالعسل والفانيلا، ويخلط في الخلاط الكهربائي، يصفى الخليط ويحفظ في الثلاجة، أو يتم تناوله دافئاً.

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