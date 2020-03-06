فوائد مذهلة لتناول التفاح أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً -

توفر ثمار التفاح الطاقة أثناء الحمل، فهناك مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعل من الصعب تجاهلها. التفاح ليس مجرد فاكهة، بل هو أيضاً فاكهة مخصبة بجودة العناصر الغذائية، الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد توضح فوائد التفاع أثناء الحمل.

القيمة الغذائية للتفاح

تحتوي الوجبة المفردة 100 جرام من التفاح على ما مجموعه 52 سعرة حرارية مع نحو 85.5 غرام من الماء و13 جراماً من الكربوهيدرات و10 جرامات من السكر. يحتوي على 2.5 جرام من الألياف مع فيتامينات مثل الثيامين (0.017 غرام)، ريبوفلافين (0.026 غرام)، النياسين (0.090 جرام) وفيتامينات أخرى من A وE وK. وهي غنية بالكهارل مثل البوتاسيوم الذي يشكل 107 ملغ والصوديوم تقريباً نحو 1mg.غني بالمعادن مثل الحديد (0.12 ملجم) والكالسيوم (6 ملجم) والمغنيسيوم 5 ملغ والزنك.

هل من الآمن تناول التفاح أثناء الحمل؟



التفاح آمن تماماً للأكل أثناء الحمل. نظراً لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية والفلافونويد، تناول التفاح أثناء الحمل سيساعد بالطرق التالية.

1. يعزز الحصانة

التفاح لديه القدرة على تحسين مناعة الجسم ضد أي أمراض أو عدوى. تساعد نسبة عالية من فيتامين (ج) في التفاح على بناء الجسم مقاومة قوية ضد الحمى والالتهابات والأمراض الأخرى.

2. ينشط الجسم

يمكن أن يساعد التفاح في زيادة الطاقة. أنه يحتوي على الفركتوز والجلوكوز والسكروز. كل هذه يمكن أن توفر جرعة الطاقة اللازمة في يوم متعب خلاف ذلك.

3. يمنع فقر الدم

السبب الأكبر الآخر وراء إصابة التفاح بأنه يمكن أن يمنع الإصابة بفقر الدم. محتواها الطبيعي من الحديد يعطي ارتفاع مستوى الهيموغلوبين وبالتالي منع فقر الدم. فقر الدم هو شيء شائع لتجربته عند الحمل.

4. مصدر فيتامين ج



التفاح غني بفيتامين سي. فيتامين ج ضروري لتعزيز مناعة الجسم. عادة ما تكون الأمهات الحوامل عرضة لخطر الإصابة بالعدوى والحمى بسرعة. يمكن أن يمنع التفاح حدوث ذلك عند تناوله بانتظام.

5. يساعد في الهضم

نظراً لأن التفاح غذاء غني بالألياف، فإنه يمكن تخفيف عملية الهضم. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن مشاكل الأمعاء أيضاً.

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6. يمنع السرطان



المغذيات النباتية الموجودة في التفاح تساعد على منع التفاح. عند تناولها بانتظام، يميل التفاح إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة أو الثدي.

الآثار الجانبية للأفراط في تناول التفاح للنساء الحوامل

1. زيادة الوزن

الإفراط في استهلاك التفاح يمكن أن يؤثر على وزنك. نظراً لأن التفاح غني بالسعرات الحرارية، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة في وزن الجسم.

2. معدل الأيض



تميل مستويات السكر إلى التضرر بسبب الكربوهيدرات التي يضيفها التفاح إلى الجسم. هذا سوف يبطئ معدل الأيض، وبالتالي يمنع حرق الدهون من الجسم.

طرق تضمين التفاح في الحمل هناك عدة طرق للاستفادة من فوائد التفاح.



1. عصير التفاح

الأكثر شيوعاً، عصير التفاح هو طريقة أخرى جيدة لإدراجه في نظام yo9ur اليومي. اصنع كوكتيلاً كلاسيكياً مع فواكه أخرى من اختيارك

2. تفاح سناك

إذا كنت في مزاج لتناول الوجبات الخفيفة، فإن التفاح المجفف ورقائق التفاح هي طرق أخرى ممتازة لتناول وجبة خفيفة صحية

3. شاي التفاح

بدلاً من كوب الشاي الروتيني كل يوم، جربي شاي التفاح من أجل التغيير. إنه منعش وسيبقيك نشيطاً.

4. سلطة التفاح

قطع التفاح إلى شرائح وقليل من الملح والفلفل. هذه طريقة أخرى للاستمتاع بمجموعة متنوعة.

هل التفاح الأخضر أفضل من التفاح الأحمر أثناء الحمل



هناك اختلاف بسيط بين التفاح الأخضر والأحمر. رغم أن كليهما جيد بنفس القدر من حيث المزايا التي يقدمها، إلا أن التفاح الأخضر حامض بعض الشيء، ولكنه متموج ، التفاح الأخضر يحتوي على الألياف القابلة للذوبان. هذا سوف يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم. يمكن أن تساعدك أيضاً في إدارة وزنك ،تنظيم مستوى السكر في الدم لديك هو ميزة إضافية لتناول التفاح الأخضر ، لا يوجد سبب واحد أفضل من الآخر. التفاح الأخضر أثناء الحمل كان أيضاً خياراً للعديد من النساء الحوامل .