كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - يختلف متوسط وزن الطفل البالغ من العمر 13 عاماً، اعتماداً على عدد من العوامل. البلوغ، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وزن الطفل ومظهره، ويختلف توقيت هذه التغييرات بين الأولاد والبنات.

نوه الدكتور يوسف على فريد استشاري الأطفال على ما تم وضعه من خلال، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مبادئ توجيهية لوزن صحي ومؤشر كتلة الجسم (BMI) في الأطفال.

يمكن أن تساعد هذه الإرشادات الأطباء وأولياء الأمور أو مقدمي الرعاية في مراقبة نمو الطفل، وتحديد ما إذا كانوا يعانون من نقص الوزن أو زيادة الوزن، على سبيل المثال.

متوسط الأوزان للأولاد والبنات الذين يبلغون من العمر 13 عاماً، وكذلك مؤشر كتلة الجسم وعوامل أخرى في الاعتبار.



إذا كانت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً تزن أقل من النسبة المئوية الخامسة، فيجوز للطبيب تصنيف ذلك على أنها تعاني من نقص الوزن.

إذا كانت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً تزن فوق النسبة المئوية الخامسة، فيجوز للطبيب تشخيص السمنة. ومع ذلك، يأتي الارتفاع في اللعب، أيضاً.

متوسط الوزن للبنين

وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، فإن معظم الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة يزنون ما بين 75 و145 رطلاً.

تبلغ النسبة المئوية الخمسون للوزن في هذه المجموعة نحو 100 رطل، وهذا يعني أن 50٪ من الأولاد بعمر 13 عاماً يقل وزنهم عن 100 رطل .

إذا كان الصبي يبلغ من العمر 13 عاماً ويزن أقل من النسبة المئوية الخامسة، فيجوز للطبيب تصنيف ذلك على أنه يعاني من نقص الوزن .

من ناحية أخرى، إذا كان الصبي في هذه الفئة العمرية يزيد على 95 في المائة، فيجوز للطبيب تشخيص السمنة. ومع ذلك، فإنها تأخذ الارتفاع في الاعتبار .

مؤشر كتلة الجسم للطفل

مؤشر كتلة الجسم هو وسيلة لتقدير نسبة الدهون في الجسم. وهو يشير إلى زيادة خطر حدوث مشكلات صحية متعلقة بالوزن .

يوفر CDC آلة حاسبة لمؤشر كتلة الجسم للأطفال والمراهقين. يدخل الشخص طول الطفل ووزنه وجنسه. تعطي النتائج مؤشر كتلة الجسم، وتشير إلى ما إذا كان الوزن في نطاق صحي .

آلة حاسبة لمؤشر كتلة الجسم للأطفال والمراهقين. يدخل الشخص طول الطفل ووزنه وجنسه. تعطي النتائج مؤشر كتلة الجسم، وتشير إلى ما إذا كان الوزن في نطاق صحي مؤشر كتلة الجسم، مثل متوسط الوزن، يمكن أن يساعد ذلك الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية وأطباء الأطفال في تحديد ما إذا كان الطفل بكمية صحية لعمره وطوله .

النسب المئوية تقدير لمؤشر نسبة الوزن للطفل:

تحت المئوي الخامس نقص الوزن

5 إلى 85 المئوية وزن صحي

إلى 85 المئوية وزن صحي 85 إلى 95 المئوية وزن زائد

إلى 95 المئوية وزن زائد 95 المئوية أو أكثر بدين

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العوامل التي تؤثر على وزن الطفل

البلوغ والتنمية: البلوغ هو وقت التغيير الجسدي في الأطفال والمراهقين. أنه ينطوي على إعداد الجسم للنضج الجنسي . يحدث البلوغ عادة في الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عاماً والأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً. يمكن أن تكون العملية مختلفة تماماً للفتيان والفتيات . يمكن أن يسبب البلوغ الطول والوزن لدى الأطفال في عمر 13 عاماً .

علم الوراثة: تلعب الوراثة، فضلاً عن خصائص نمط الحياة، مثل النظام الغذائي والنشاط البدني، دوراً في وزن الطفل ونوع جسمه، تشير الأبحاث إلى أن بعض الجينات ترتبط بقوة بالسمنة .

تركيب الجسم: يمكن للمتغيرات العديدة في تكوين جسم الشخص التأثير على مقدار وزنه. على سبيل المثال، بعض الناس أكثر عضلية، وقد يزنون أكثر لأن العضلات تزن أكثر من الدهون. قد يؤثر هذا بشكل خاص على الأطفال الرياضيين، أيضاً، من المحتمل أن يزن الأطفال الأطول من الأطفال الأقصر، رغم أن هذا ليس هو الحال دائماً.

الموقع الجغرافي: يمكن للبلد الذي يعيش فيه الطفل أن يساهم في تكوين الجسم ووزنه ونموه، هذه الاختلافات ناتجة عن عوامل مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الأطعمة المغذية، والتقاليد الثقافية .

مخاطر السمنة

ترتبط السمنة لدى الأطفال بزيادة خطر الإصابة بـ: