شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة البريطانية تحذر: كورونا يبقى حيا على مقابض الأبواب 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت حكومة المملكة المتحدة وهيئة الصحة البريطانية NHS حملة صارمة، تحث الجمهور على ضرورة غسل أيديهم كثيرا لوقف انتشار فيروس كورونا.

تعرض الصور وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" أون لاين، البقع الداكنة التي توجد على مقبض الباب تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، محذرة الأشخاص من أن الفيروس يمكن أن يعيش على بعض الأسطح لساعات ، ويبقى معديا.



بقاء الفيروس حيا على مقابض الأبواب

Advertisements

وأوضحت هيئة الصحة البريطانية أنه يجب على الناس غسل أيديهم لمدة 20 ثانية في كل مرة بالماء الساخن والصابون، والتأكد من تنظيف كل جانب من أيديهم وأصابعهم.

وقال كبير الأطباء في الحكومة البروفيسور كريس وايت، إنه يمكن أن يصاب الكثير من الأشخاص بالمرض عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجوههم، مضيفا أن فيروس كورونا قد يظل معديًا على الأسطح المعدنية أو البلاستيكية الصلبة، مثل مقابض الأبواب أو الحافلات أو القطارات لمدة 3 أيام.



غسل اليدين

حتى أن بعض العلماء أشاروا إلى أن الفيروس قد يكون أكثر انتشارًا على الأيدي مما هو في الهواء، كما أنه ينتشر أيضا عندما يسعل شخص ما أو يعطس على اليدين، ثم لمس أشياء أو أشخاص، وهو ما يعرض المزيد من الأشخاص للخطر، وأوضح البروفيسور وايت، أن الفيروس يمكن أن يدخل الجسم عبر العينين والأنف والفم، ولكن ليس عن طريق الجلد.

وينتشر فيروس كورونا COVID-19، عبر قطرات تخرج من رئة الشخص المصاب، وينتقل من خلال السعال في الهواء ثم يتم استنشاقه أو نقله إلى العينين أو الأنف أو الفم بعد الحصول على يد شخص ما، ولهذا السبب، فإن الحفاظ على نظافة اليدين والسعال أو العطس في الأنسجة أمر حيوي لمنع انتشار الفيروس.