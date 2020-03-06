شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لويك إند صحى.. منها الاستحمام بماء دافئ والخروج مع أصدقائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الويك إند هو اليوم الوحيد الذى تحاول فيه التخلى عن كل أهدافك الصحية، فتستيقظ فى وقت متأخر من اليوم، كما تتناول الطعام غير الصحى وقد تقضى يومك فى الكسل والنوم طول اليوم، وهو ما ينعكس على صحتك بشكل سلبى، فى هذا التقرير 5 نصائح لإجازة "ويك إند" صحية، وفقاً لما ذكره موقع nbcnews.

وجدت دراسة من جامعة كورنيل أن كثيرا من الأشخاص يميلون إلى زيادة الوزن قليلاً فى يوم الإجازة، ووزنك ليس هو الشىء الوحيد السلبى الذى يؤثر على صحتك ويكون انعكاساً لما فعلته فى عطلة الويك إند.. من جدول نومك إلى مستويات الإجهاد لديك.

لا تستيقظ فى وقت متأخر

نحن نعلم أنه من الجيد التخلص من المنبه والنوم حتى الساعة 10 صباحًا لكن الباحثين فى جامعة أريزونا-توسكون وجدوا أن التناقض الذى يحدث بين الساعة البيولوجية لجسمنا وجدول النوم الذى نحتفظ به فى عطلات نهاية الأسبوع بسبب الأنشطة الاجتماعية - ينتهى بك الأمر إلى جعلك أكثر تعبًا، وبالتأكيد مزاج أسوأ مما لو كنت حافظت على جدول نوم ثابت طوال السبعة أيام.

والنوم فى عطلة نهاية الأسبوع يجعلك أكثر تعبًا، وفى حالة مزاجية أسوأ، مما لو كنت تحتفظ بجدول نوم ثابت ومنتظم طوال السبعة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أنه يمكن أن يكون له بعض العواقب الصحية الأكثر خطورة، فمع كل ساعة تستيقظ فيها في وقت متأخر تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11%.

استمر فى التحرك والنشاط البدنى

قلة الحركة هى السبب جزئياً فى زيادة الوزن الذى يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك من المهم جدولة وتحديد وقتاً لممارسة الرياضة في يوم العطلة.

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق مثل: ركوب الدراجات أو المشى السريع أو الجرى، حيث إن التواجد بالخارج ينطوي على بعض الفوائد الصحية الإضافية، مثل التركيز الجيد وزيادة السعادة وانخفاض مستويات القلق.

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اجعل وجبة واحدة "فرى" يوم الإجازة

قد تعتقد أن التساهل لمدة يومين خلال الإجازة ومن ثم تشديد السيطرة على نظامك الغذائي مرة أخرى خطة جيدة للحصول على أهدافك في إنقاص الوزن، لكن فكر مرة أخرى وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن أن الأشخاص الذين تمسكوا بنظام غذائي صارم طوال الأسبوع، ثم أفرطوا في تناولهم الطعام في عطلة نهاية الأسبوع، لم يفقدوا الوزن فقط ببطء، ولكنهم اكتسبوا في المتوسط ​​ما يصل إلى حوالى 8 كيلو في الأسبوع.

يمكنك بدلاً من ذلك أن تحدد لنفسك وجبة واحدة "فرى" أي تتناول فيها ما تحبه من طعام بدون قيود الدايت بدلاً من أن تجعل اليوم بأكمله "فرى" وتكتسب وزناً زائداً.

كن اجتماعياً

بين وقت العمل والالتزامات العائلية خلال الأسبوع، يكون إيجاد وقت للمناسبات الاجتماعية شبه مستحيل، لكن قلة التواصل الاجتماعي قد تضر بصحتك، فالعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يمكن أن يكون لها آثار على صحتنا مماثلة للسمنة.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن النساء الأكبر سنا اللائي حافظن على شبكات اجتماعية كبيرة قللن من خطر الإصابة بالخرف وأخرن أو منعن من ضعف الإدراك.

ووجدت دراسة أخرى من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين لديهم حياة اجتماعية نشطة في الخمسينيات والستينيات من العمر لديهم معدلات أبطأ في انخفاض الذاكرة مقارنة بأولئك الذين كانوا أكثر عزلة.

الاستحمام بالماء الدافئ

عندما تأخذ حمامًا ساخنًا، ترتفع درجة حرارة جسمك، ثم تبرد بسرعة، مما يجعل جسمك يشعر بالاسترخاء ويستعد للنوم، ويساعد حمام ما قبل النوم أيضًا على نوم عالي الجودة (قد يصعب الحصول عليه عندما تتعرض للتوتر)، ويمكن أن يؤدي جعل الاستحمام عادةً إلى خفض ضغط الدم (الذي يميل إلى الارتفاع عندما نكون مرهقين بشكل مزمن).

ووجد الباحثون فى جامعة لوبورو أن الاسترخاء في حمام ساخن وعدم القيام بأي شيء يحرق 130 سعرة حرارية، وهو نفس الذي ستحرقه خلال نصف ساعة سيرا على الأقدام.