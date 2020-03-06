شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بدء التجارب البشرية على لقاح كورونا الشهر المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية الأولى للقاح فيروس كورونا الشهر المقبل فى جامعة فى لندن وشركة أدوية فى الولايات المتحدة، حيث بدأ العلماء فى جامعة إمبريال كوليدج بالعاصمة الإنجليزية إجراء اختبارًا للقاح ضد الحيوانات منذ منتصف فبراير. ووفقا لتقرير موقع "الديلى ميل" البريطانى، يمكن بعد خطوة التجارب الحيوانية الانتقال إلى التجارب البشرية، وهى المرحلة الأخيرة من التطور قبل استخدام الدواء، بحلول شهر أبريل. • مع تسابق العلماء فى محاولة إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا • سجل إصابات تجاوزت 95000 حالة ووفاة 3000 شخص Advertisements • تبدأ الاختبارات بشريا الشهر المقبل. • 35 مجموعة علماء تعمل على تطوير لقاح لمكافحة الفيروس • انتهى علماء جامعة إمبريال كوليدج من اختبار للقاح مقترح على الحيوانات • أعلنت شركات أدوية أمريكية أنها ستبدأ تجارب على البشر للقاح أخر • يمكن للقاح أن يوقف مسار الفيروس إذا نجحت التجارب البشرية • بعد تجارب الباحثين ستنتقل الاختبارات إلى العالم كله • لو نجحت الاختبارات .. سيكون اللقاح متاح للاستخدام بداية 2021

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