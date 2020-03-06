شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الصحة العالمية.. كيف يحمى كبار السن أنفسهم من خطر كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر الفئات عرضة لفيروس كورونا هم كبار السن، وأن المرض يكون أكثر شدة وحدة مما يزيد من احتمالات الوفاة لديهم مقارنة بالشباب والأطفال، وفى هذا التقرير نقدم دليلاً لكبار السن للوقاية من خطر فيروس كورونا، وفقاً لموقع جريدة time.



كورونا

أظهرت دراسة أجريت فى أواخر شهر فبراير بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات يمثلون 1٪ فقط من جميع حالات فيروس كورونا، بينما يمثل البالغون فى الفئات العمرية 30-79 نسبة هائلة تبلغ 87٪.

فكلما تقدمت فى العمر تزداد فرص إصابتك بفيروس كورونا، بل تعانى أيضًا من حالة خطيرة أو مميتة، حيث وجدت إحدى الدراسات التى أجريت خارج الصين أن متوسط ​​عمر مرضى فيروس كورونا الذين أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة - ضيق شديد فى التنفس غالبًا ما يسببه السائل فى الرئتين ويتطلب جهاز التنفس الصناعى - هو 61 عاماً، حيث بلغ متوسط ​​العمر ​​للأشخاص الذين ماتوا من المرض كان 75 عاماً.

وقالت الدكتورة تينا شوبرا، المدير الطبي للوقاية من العدوى وعلم الأوبئة بالمستشفيات بجامعة واين ستيت الأمريكية، "من المرجح أن يصاب كبار السن بأمراض الرئة الكامنة، بالنسبة لهذه الفئة من السكان تبلغ معدلات الوفيات بفيروس كورونا حوالى 15٪."

ووفقا لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يتصرف فيروس كورونا تمامًا مثل الأنفلونزا الموسمية من 70 ٪ إلى 85 ٪ من جميع وفيات الأنفلونزا و50٪ إلى 70٪ من المستشفيات ذات الصلة بالأنفلونزا تحدث بين الناس فى الفئة العمرية أكبر من 65 عاماً.

كما أثبت تفشي السارس في الفترة 2002-2003 أنه مميت لأكثر من 50٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين أصيبوا بالمرض.

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وقال الأستاذ الدكتور ستيفن جامبرت، رئيس طب الشيخوخة في كلية الطب بجامعة ماريلاند، إنه مع تعرضهم لخطر كبير بسبب الأمراض الصحية الأساسية، فإن كبار السن يتعرضون بالفعل لضغوط جسدية، وأن أجهزتهم المناعية، حتى لو لم تتعرض لخطر كبير، لا تملك ببساطة "القدرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا".



كورونا

وقال شوبرا، "الأشخاص الذين يعيشون فى مرافق ودور رعاية كبار السن يتشاركون فى غرف مشتركة وهذا ينقل في كثير من الأحيان مسببات الأمراض الشائعة.

وفى حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا فى دور رعاية يجب على الذين يعيشون هناك تجنب الغرف المشتركة وحتى وجبات الطعام، وإذا أمكن تناول الطعام فى غرفهم الخاصة.

وقد يلعب النظام الصحي نفسه دورًا مهمًا فى تعريض كبار السن للخطر، حيث يزور الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية متعددة عادة العديد من المتخصصين، وكل هذه الزيارات تعنى الدخول فى بيئة رعاية صحية يمكن أن تمتلئ بالفيروسات والبكتيريا.

فى الوقت الحالى، تنصح "شوبرا" المرضى الأكبر سناً بتأجيل زيارات الطبيب غير الضرورية للغاية، مثل "فحص العين السنوى أو تنظيف الأسنان.

ومن المهم البقاء على اطلاع دائم على اللقاحات، خاصة الأنفلونزا والالتهاب الرئوي، ويجب أن يسأل المرضى أو أسرهم الأطباء عما إذا كانوا يحتاجون للحصول على تطعيمات جديدة أم لا.