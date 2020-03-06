أطعمة التخزين في المنزل لمواجهة كورونا.. القائمة الكاملة

يخوض العالم حربا شرسة مع فيروس كورونا المستجد منذ شهرين تقريبا، ما دفع كثيرين إلى تخرين المواد الغذائية والأدوية وغيرها من احتياجات المنزل مع فرض إجراءات الحجر الصحي وتزايد التخوف من تفشي الوباء.

وأوضحت شبكة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية أن فيروس كورونا كان له تأثير غير عادي على مبيعات بعض المنتجات، مشيرة إلى الإقبال التاريخي على المحلات الكبرى لتخزين الطعام اللازم، خاصة في حالات فرض الحجر الصحي الذي يستمر عادة 14 يوماً.



وأعدت الشبكة الإخبارية قائمة بالمواد الغذائية والمنتجات الواجب توافرها في حالة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

نصحت الإدارة الفيدرالية الألمانية المسؤولة عن حماية السكان المدنيين وإدارة الكوارث بضرورة توفير بعض المنتجات، في تعميم نشرته بجميع أنحاء البلاد، قائلة: "من الضروري الحصول على هذه الكميات لكل شخص في المنزل"، وتضمنت القائمة:





- 20 لترا من مياه الشرب.

- 3.5 كجم في المجموع من الحبوب والخبز والبطاطا والمكرونة والأرز.

- 2.5 رطل من الخضراوات والمكسرات المعلبة.

- 2.6 لتر من الحليب أو ما يعادلها من الألبان.

- 1.5 رطل من إجمالي اللحوم والأسماك والبيض.

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- 400 جرام من الدهون (الزبدة، الزيوت النباتية).

- السكر والعسل.



- الدقيق.

- مرقة الدجاج.

- البسكويت المجفف.

- الشوكولاتة.

- أي سلعة غير قابلة للتلف.





وذكرت الشبكة الفرنسية أنه "في أسوأ الحالات إذا كانت تدابير الحجر الصحي ستؤثر على منطقة بأكملها أو حتى على البلد، فيفضل توفير إمدادات كافية من الأدوية والشموع وموقد للغاز ومصباح كهربائي وبطاريات، وورق التواليت والمطهرات".



وأوضحت أن الهدف توفير 2200 سعر حراري يوميا، وهي القيمة التي يحتاجها شخص بالغ لمدة 10 أيام، مضيفة: "هذه القائمة لا تتعلق على وجه التحديد بفيروس كورونا، لكن بشكل عام أي نوع من الكوارث التي تنطوي على ضرورة ملازمة المنزل".



