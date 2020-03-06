أديس أبابا: استدعاء سفيرينا في القاهرة والخرطوم لا علاقة له بـ"سد النهضة"

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن استدعاء السفيرين في مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن الخارجية استدعت عددا من السفراء في مصر والسودان وروسيا وبريطانيا ودول أخرى، مشيرا إلى أنه إجراء روتيني وطبيعي تجريه إثيوبيا من حين لآخر.

وأضاف المتحدث أن استدعاء سفيري مصر والسودان لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ"سد النهضة" التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الاستدعاء الروتيني للخارجية الإثيوبية لسفرائها بمختلف دول العالم.

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وأشار جيتاتشو إلى أن هناك سفراء اكتملت فترة عملهم لأربع سنوات، من بينهم سفير إثيوبيا بالقاهرة دينا مفتي، الذي أكمل فترة أربع سنوات ما بين كينيا، التي قضى بها 3 سنوات، والقاهرة التي تم تعيينه بها العام الماضي، كما أن هناك عددا آخر من السفراء الآخرين، مضيفا أن قائمة السفراء المستدعين أيضا تضم سفراء إثيوبيا في بلجيكا والمغرب والجزائر وأستراليا وكوبا.

يذكر أن إثيوبيا عيّنت، الأسبوع الماضي، عددا من السفراء الجدد بينهم النائب العام برهانو سجاي، ووزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، والمتحدث باسم الخارجية السفير نبيات جيتاتشو، وينتظر أن يتم ابتعاثهم إلى عدد من الدول لم يتم تحديدها حتى الآن.

وكانت إثيوبيا أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن الشهر الماضي لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.



كما أعلنت إثيوبيا، بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" شهر يوليو/تموز المقبل، .

من جانبها أعلنت مصر، رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد، وأعربت وزارتا الخارجية والري المصريتان، في بيان، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و 28 فبراير/شباط الماضي.