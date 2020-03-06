شكرا لقرائتكم أول إصابة بكورونا في المؤسسات الأوروبية في بروكسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجدّ بعد عودته من مهمة في إيطاليا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينان، ردا على سؤال حول معلومات أوردها موقع يوراكتيف "تأكدت لنا هذه الإصابة". كما قالت متحدثة باسم وكالة الدفاع الأوروبية، إليزابيث شوفمان، إن "الموظف عاد من إيطاليا في 23 شباط/فبراير" مؤكدة في المقابل أنه "لم يشارك في اجتماع عقد مع 30 موظفاً من مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي"، نافية بذلك ما أوردته يوراكتيف بهذا الصدد.

وأدرج الموظف الأوروبي في حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا، بحسب ما أوردت وزارة الصحة البلجيكية.

وسجلت 23 إصابة بكورونا المستجد في بلجيكا، بينها عشر حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وكان 90% من المصابين عائدين من رحلة إلى إيطاليا، بحسب الوزارة.

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وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تدرس كيفية تكييف تدابيرها الوقائية، بعدما رفع المركز الأوروبي للحماية من الأمراض وضبطها الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، مستوى الخطورة نتيجة وباء كوفيد-19.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة أن فيروس كورونا المستجد أصبح "وباء عالميا". ذكر معهد روبرت كوخ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240 اليوم الأربعاء من 196 بعد ظهر أمس الثلاثاء. وقال المعهد إن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً.

ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعاً في أنحاء العالم.