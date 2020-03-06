شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. مع بداية حملة التطعيم ضد الحصبة.. كل ما تريد معرفته عن المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الحصبة يعد من الأمراض التي يصاب بها الأطفال نتيجة لتعرضهم لعدوي فيروسية، وفي ظل حملة التطعيم ضد الحصبة يقدم الخليج 365 لقراءة كل ما يخص هذا المرض، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday.".

ما هو مرض الحصبة؟

الحصبة تعد من الأمراض التي يصاب بها الأطفال نتيجة لعدوي فيروسية، وفي حالة اهمال علاج الحصبة فهذا يعرضك للخطر، فهذا الفيروس يتسبب في تعرض حياة الطفل المصاب للخطر، وتترواح فترة حضانة المرض من 10 إلي 14 يوم لظهور الفيروس.

كما أن هذا الفيروس له بعض اللقاحات الهامة ، والعلاجات التي تقلل من فرص الإصابة، وتحد من انتشاره.

ما هي أعراض الإصابة بالحصبة؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابة الطفل للحصبة، ومنها:

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-التعرض لجفاف في الفم.

-سيلان في الأنف.

-التهاب حاد في البلعوم.

-التعرض لالتهاب في العين.

-ظهور بقع بيضاء صغيرة تميل للون الأبيض.

-الإصابة بطفح جلدي يتكون من بقع كبيرة مسطحة.

ما هي أسباب الإصابة بمرض الحصبة؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الحصبة، ومنها:

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-الإصابة بفيروس في الأنف والحلق.

-انتشار اللعاب الملوث في الهواء والذي يحمل هذا الفيروس.

-عند لمس الأسطح الملوث والحاملة للفيروس، ثم يتم فرك العين.

-يزداد فرص الإصابة في حالة عدم الحصول على اللقاحات الخاص.

-يزداد فرص الإصابة في حالة السفر لدولة منتشر فيها الفيروس.

-أكدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ لديهم فرصة أكبر علي الإصابة.

ما هي مضاعفات مرض الحصبة؟

-يزداد فرص الإصابة بالتهاب الأذن.

-التعرض التهاب الحنجرة أو الشعب الهوائية .

-قد يصل الأمر في الكثر من الأحيان لالتهاب رئوي.

-التعرض لمشاكل في الحمل، في حالة الإصابة خلال هذه الفترة.

ما هي طرق العلاج من مرض الحصبة؟

يجب في البداية عزل المصاب عن باقي أفراد أسرته تجنبا للإصابة وانتشار الفيروس، بالإضافة إلي ضرورة تناول التطعيم الخاص بهذا الفيروس ولكن بعد الشفاء ، مع ضرورة تناول علاجات خافضة للحرارة، ومضادات حيوية، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ا.