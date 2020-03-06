شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل تضعف أداء المخ فى حل المشاكل الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة إلى أن وسائل منع الحمل الهرمونية مثل حبوب منع الحمل يمكن أن تخفض نجاح المرأة، حيث وجدت دراسة علمية حديثة أنها تضعف أداء المخ وممارسة المهام البسيطة وصعوبة حل المشاكل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال الباحثون في جامعة تكساس إن حبوب منع الحمل بدورها جعلهت السيدات يسجلن نتائج أسوأ، وقد يكون لذلك آثار على أدائهن في المدرسة والكلية والعمل.

وأظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة بين وسائل منع الحمل الهرمونية وتغيير وظائف المخ في المناطق المسئولة عن الدافع والعاطفة والانتباه.

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ومع ذلك أكد الخبراء أن وسائل منع الحمل قد سمحت للنساء تاريخيا للوصول إلى مستويات أعلى من النجاح عن طريق تجنب الحمل.

وقالت الدكتوره "هانا برادشو" أستاذة النساء والتوليد في تكساس، إن وسائل منع الحمل الهرمونية لها تأثير على المثابرة في المهام التي تستخدم الدماغ.

وتُظهر الدراسات أن القدرة على المثابرة، حتى لو كانت المهمة صعبة، يمكن أن تتنبأ بنجاح الشخص في العديد من مجالات الحياة، ومع ذلك هناك أدلة على أن وسائل منع الحمل الهرمونية قد تؤثر سلبًا على هذه الصفة.

وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن استخدام حبوب منع الحمل قد ترتبط بفروق هيكلية ووظيفية مهمة في مجالات العقول المهمة للوظيفة التنفيذية والتحكم المعرفي في السلوك.

وعلى الرغم من أن لها آثار جانبية ومخاطر محتملة، مثل زيادة الوزن وزيادة احتمالات تجلط الدم، إلا أنها وسيلة فعالة للغاية لمنع الحمل.