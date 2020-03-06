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الصين تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 3042 وفاة
الجمعة 6 مارس 2020
أعلنت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، وفاة 30 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 5 مارس/آذار، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 3 آلاف و42 شخصا.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و522 شخصا على مستوى العالم بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم 5 مارس/آذار.
وانتشر فيروس كورونا المستجد، الذي يطلق عليه رسميا اسم "كوفيد-19" في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية، ووكالة أنباء بلومبرج.
وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.
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