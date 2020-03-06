شكرا لقرائتكم خبر عن لكى تحمى نفسك من التسمم الغذائى احرص على هذه الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم البعض بتخزين العديد من الأطعمة في المنزل، وعند استخدامها لا يقرأ تاريخ الصالحية المدون عليها، وربما يتناولها وهي منتهية الصلاحية، وهذا الأمر يعرض حياتك للخطر، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر علي الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وذلك وفقا لموقع "TH HEALTHY".

وأوضح التقرير أنه ليس كل تاريخ تراه على طعامك هو تاريخ انتهاء الصلاحية، فهناك 4 تواريخ يجب عليك التعرف عليها، وهي:

- تاريخ البيع: إلى متى يمكن للمخزن عرض المنتج.

- تاريخ الاستخدام: آخر تاريخ يكون فيه المنتج في أعلى مستويات الجودة.

- الأفضل في حالة استخدامه حسب التاريخ: أفضل موعد للنكهة والجودة.

- مغلق بالتاريخ أو التواريخ المشفرة: الأرقام والحروف المستخدمة من قبل الشركة المصنعة للإشارة إلى يوم ووقت تعبئة المنتج.

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وأضاف التقرير أنه لا يوجد أي من تواريخ انتهاء الصلاحية ولا يشير إلى ما إذا كان الطعام أمنًا أم لا، وفي الواقع تسمح FDA للمصنعين ببيع أي طعام تقريبًا بعد هذه التواريخ، مع استثناء حليب الأطفال، علاوة على ذلك لا يُطلب من المصنعين وضع أي من هذه التواريخ على طعامهم.

لماذا تواريخ انتهاء صلاحية الطعام مهمة؟.. أكد التقرير أن متابعة تواريخ انتهاء الصلاحية تعد من الخيارات الغذائية الجيدة لك صحيا، لأنها تقلل من فرص إصابتك بالأمراض، والتعرض للتسمم الغذائية.

وأكد التقرير ضرورة تجنب تناول الأطعمة منتهية الصلاحية كالأجبان الكريمية والحليب، لأنها تزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، كما أن البيض من الأغذية التي لها تاريخ صلاحية، فلا يجوز تخزينه في الثلاجة لفترة أكثر من 6 أسابيع، فإذا تخطي هذه المدة فعليك الإلقاء به في القمامة، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

وأكد التقرير أن خبراء أكاديمية التغذية يقولون إن الأجبان الطرية كالريكوتا والجبن الأبيض، أو جبن الماعز، فهي لا يصلح تخزينها أكثر من أسبوعين، لأنها بيئة خصبة لتراكم البكتيريا المضرة، التي تزيد من فرص الإصابة والتعرض للتسمم الغذائي، ولذا عليك الإلقاء بها بعد مرور الأسبوعين، وفي حالة ظهور علامات العفن عليها قبل هذه المدة فعليك الإلقاء بها.

ولذا عكس الأجبان الأخرى كالشيدر والرومي والفلامنك فهي أجبان صلبة لا يسهل اختراق البكتيريا لها، ولذا يمكنك تناولها وتخزينها لمدة لا تزيد عن 4 أسابيع مع ضرورة غلقها بشكل محكم.