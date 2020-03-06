شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذرك من الإصابة بالسكتة القلبية اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة القلبية من الأمراض التي يصاب بها البعض بشكل مفاجئ، ولكن هناك العديد من العلامات التي يتعرض لها الشخص قبل الإصابة بها، ويجب التعرف عليها حماية حياتك من التعرض للوفاة المفاجئة، وهذا ما قدم التقرير المنشور عبر موقع "THE HEALTHY".

فى بداية الأمر أوضح التقرير أن السكتة القلبية ليست نوبة قلبية، فالنوبة القلبية هي حدوث مشكلة فى الدورة الدموية، وأما السكتة القلبية فهي حدوث مشكلة في كهربائية القلب، وتحدث النوبة القلبية عندما يتم عرقلة فى تدفق الدم إلى جزء من القلب بسبب وجود شريان مسدود، وتشكل السكتة القلبية مشكلة في كهرباء القلب، حيث تتم مشكلة في ضربات القلب ويتوقف عن ضخ الدم بكفاءة، وذلك وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

وأكد التقرير أن السكتة القلبية تتسبب في تعرض الشخص للهث ويصبح غير قادر على التقاط أنفاسه بشكل طبيعي، وهذا يعرض حياته للخطر لأنه قد يتعرض للموت في غضون دقائق إذا لم يتم علاجه، ويمكن أن تؤدي الأزمة القلبية إلى توقف القلب، فمعظم حالات النوبات القلبية لا تؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة، ولكن عندما تحدث السكتة القلبية المفاجئة فإن النوبة القلبية هي السبب الشائع.

وأضاف التقرير أن الخبراء ظنوا أن السكتة القلبية تحدث دائمًا دون سابق إنذار، ولكن تشير بعض الأبحاث إلى أكثر من نصف الأشخاص يعانون من علاماتها في الشهر السابق للإصابة، ولكنهم لا يدركون، وبالتالى يتجاهلونها.

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ومن علامات الإصابة بالسكتة القلبية التالى:

هذه هي علامة التحذير الأساسية، ويصاحبها الانزعاج أو الضيق، وذلك نتيجة لعدم كافية من الأوكسجين في الدم الذي يصل إلى عضلة القلب.

تصاب بألم في المعدة والكتف والظهر والعنق والحنجرة والأسنان والفك، بشكل مفاجيء وغير سابق للإنذار.

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض يكونون أكثر عرضة للموت من أمراض القلب مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من أعراض، بل وأكثر من المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس.

التعرق يمكن أن يشير إلى مشكلة في القلب إلا أنه من الصعب على القلب ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة، ويستجيب الجسم للجهد بالعرق.

التعب، والغثيان، والقيء، والضعف، وآلام في المعدة، والدوار، والدوخة هي أيضا علامات على مشاكل في القلب.