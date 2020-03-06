الصحة الإماراتية تعلن رصد إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 6 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء الخميس، رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المعروف باسم "كوفيد 19".



وأوضحت أن الحالة تعود لطالب إماراتي في الـ17 من عمره ولا يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حالياً الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.

وسارعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة، بما في ذلك عزل المصاب.

وكذلك تعليق الدراسة في المدرسة اعتباراً من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

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من ناحية أخرى، تجري الوزارة حالياً الفحوصات والإجراءات اللازمة لجميع المخالطين للحالة، لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع من حولهم، وذلك وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

وأكدت الوزارة مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لضمان صحة وسلامة طلبة المدارس في مختلف المراحل العمرية وباقي أفراد المجتمع من حولهم.

وأشارت إلى أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية للوقوف على آخر التطورات واتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة.

وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والجهات الصحية الرسمية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات حول فيروس كورونا من مصادرها الموثوقة، وعدم الالتفات إلى الشائعات المغلوطة الواردة من مصادر غير معتمدة.