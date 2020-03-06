شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الاكتئاب عديدة منها عدم وجود دافع وقلة الثقة بالنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض الاكتئاب تختلف من شخص لآخر، حيث قد يكون عند أحد الأشخاص بعض الأعراض، ويُعد ارتفاع عدد الشباب الذين يتم تشخيصهم بالاكتئاب سببًا للقلق من هذا المرض، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الاكتئاب، وفقاً لموقع " facty"، للتعرف على العلامات المبكرة للاكتئاب فى بداية حدوثه.

الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

اعراض الاكتئاب عديدة ومن هذه العلامات ما يلى:

-عدم وجود الدافع

غالبًا ما يؤدي الاكتئاب إلى فقدان الأشخاص اهتمامهم بالأشياء التي كانوا يستمتعون بها من قبل، حيث قد يبدأ الأفراد المصابون بالاكتئاب في إهمال معايير النظافة والمظهر وفشلوا في تحمل مسئولياتهم.

-صعوبة اتخاذ القرارات

تظهر الأبحاث أن الشخص العادي يتخذ 4 أو 5 قرارات في الساعة، تتطلب الغالبية العظمى من هذه القرارات القليل من التفكير، لكن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكن أن يجد حتى أصغر القرارات صعبًا عند مقاطعة عمليات التفكير العادية.

الاكتئاب يمكن أن يجعل الأفراد أكثر نسيانًا ويسبب مشاكل في التركيز، وكذلك الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب يمكن أن تسبب مشاكل في الذاكرة.

-تدني احترام الذات

عندما يصبح الشخص غير قادر على تنفيذ المسؤوليات بفعالية، فقد يبدأ في ملاحظة أنه ينفر من العائلة والأصدقاء، حتى لو تم تشخيصهم بالاكتئاب، فقد يلومون أنفسهم بسبب افتقارهم إلى التواصل الاجتماعي، هذا يمكن أن يقلل من احترام الذات.

- الشعور بالذنب

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قد يصاب شخص مصاب بالاكتئاب بمشاعر الذنب غير المنطقية سواء كان ذلك لأسباب مشروعة أم لا، فإن رد فعلهم العاطفي لا يتناسب عادة مع شعور الشخص السليم في نفس الظروف، والأسوأ من ذلك ، أن الشعور بعدم القدرة على تصحيح أسباب الشعور بالذنب يمكن أن يخلق دوامة عاطفية تؤدي إلى تفاقم الأعراض الأخرى مثل الميول المعادية للمجتمع وتدني احترام الذات.

التهيج

يمكن أن يصبح الشخص المصاب بالاكتئاب مفرط الحساسية ، بل وربما يشعر بالتهيج والعصبية عندما يشعر بالضعف، يُعتقد أن الغضب المكبوت وعدم القدرة على التعامل مع الغضب الداخلي بشكل صحي يكمن وراء بعض حالات الاكتئاب.

القلق

يمكن للأشخاص المصابين بالاكتئاب أن يكونوا منشغلين بما هو خطأ معهم، مما يؤدي إلى القلق، قد يعانون من آلام جسدية غامضة والتعب وفقدان الشهية ، ومشاكل في التركيز ، وغيرها من القضايا التي يمكن أن تشير إلى مرض جسدي خطير.

الأفكار الانتحارية

الأشخاص المصابون بالاكتئاب غالبًا ما يطورون نظرة متشائمة للحياة، يبدأ البعض في التفكير في الموت ، رغم أن القليل منهم فقط هم على استعداد للحديث عن ذلك، رغم أن هذا لا يشير دائمًا إلى الميول الانتحارية، إلا أن هناك علاقة بين الاكتئاب والانتحار.

التغييرات في الدورة الشهرية

ويقدر الباحثون أن واحدة من كل ثماني نساء سوف تعاني من الاكتئاب في وقت ما. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تغير الهرمونات ، مما يجعل المرأة أكثر عرضة لتجربة دورات الحيض غير المنتظمة.

مشاكل النوم

النوم المضطرب هو أحد أكثر أعراض الاكتئاب شيوعًا، يجد بعض الأشخاص صعوبة في النوم ، بينما يستيقظ آخرون في الساعات الأولى من الصباح ولا يمكنهم العودة للنوم، قد يشعر البعض بعدم القدرة على الخروج من السرير حتى وقت متأخر من اليوم ويزيد الحرمان من النوم من التعب ويزيد من حدة الأعراض الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية والشعور بقيمة الذات.

ألم جسدي

يمكن أن يحدث الاكتئاب جنبًا إلى جنب مع الألم الذي لا يمكن لأحد أن يرتبط بمشكلة أو إصابة أخرى، بما في ذلك الصداع وآلام العضلات وألم في الصدر.



اعراض الاكتئاب