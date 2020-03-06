شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخيار حماية القلب وتقليل فرص الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيار يعد من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في إمداده بها، فلا يوجد طبق من السلطة الخضراء خاليا منه، ولا طبق من الجبن الأبيض إلا وبجواره الخيار، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أبرز وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الخيار، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الخيار يعد من الخضراوات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة البشرة والجلد، وتقلل من حدة انتفاخ الوجه، وأيضا تساهم في علاج حروق البشرة، ويحافظ علي صحة المعدة والأمعاء، ولذا تناوله يعد خيارا جيدا في الحفاظ على الصحة العامة للشخص.

وأضاف التقرير، أن خضراوات الخيار تتكون من نسبة عالية من الماء، والألياف، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب البشرة والجلد، وتقلل فرص الإصابة بالجفاف، ويمنحك بشرة نضرة خالية من التجاعيد، أو المشاكل الصحية في البشرة.

وأوضح التقرير، أن الخيار يحتوي علي مركبات الفلافونول وفيستين التي لها دور كبير في الحفاظ علي صحة المخ، والحفاظ عليه من التعرض لأي أضرار صحية كقلة التركيز، وهذا الأمر يجعل تناوله مهم جدا لتعزيز صحة المخ.

وأكد التقرير، أن تناول الخيار يوميا يعد خيارا غذائيا جيدا لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من التعرض لأي مضاعفات صحية، وأيضا يقوي الجهاز المناعي يجعله قوي ويكافح الإصابة بأي أضرار صحية ومناعية، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان.

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الخيار يوميا يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، كالإصابة بالإمساك أو الاسهال، أو التعرض لألم شديد في المعدة، ولذا تناوله يحميك بشكل كبير .

إذا كنت تتبع حميات غذائية هدفها التخلص من الوزن الزائد فالخيار يساعدك في هذا الأمر، حيث أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعل تناول يساعدك في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد بشكل سريع.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الخيار يوميا يقلل من فرص الإصابة بتلف المخ، و الزهايمر، فهو يحميك من التعرض لتلف المخ، نتيجة لما يحتوي من عناصر غذائية مسئولة عن حماية القلب.

من أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الخيار يوميا، هو التخلص والقضاء علي التوتر والقلق والضغوطات النفسية، وذلك نظرا لاحتوائه علي فيتامين ب، الذي من دورة حماية أعصاب الجسم، وتقليل فرص التعرض لأي مشاكل صحية.

أكدت الدراسات الطبية، أن الخيار يحتوي على البوتاسيوم هذا العنصر الذي يساهم بشكل كبير في تنظيم مستويات ضغط الدم، والحدم من تعرضها للارتفاع، وبهذه الطريقة أنت تحمي قلبك بشتي الطرق من التعرض لأي مشاكل صحية، كما أن احتوائه علي فيتامين أ وسي والألياف يجعله من الأطعمة الصحية لحماية القلب.