شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الرئة ترتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدى.. اعرف تفاصيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن كلا من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ارتبطا بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد تساهم الممرات الهوائية الملتهبة في تطور التهاب المفاصل الروماتويدي.

وفي هذه الدراسة التي شملت 205153 امرأة ، حدد الباحثون 15148 امرأة مصابة بالربو و 3573 مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن بالإضافة إلى 1060 امرأة اللائي أصبن بعد ذلك بالتهاب المفاصل الروماتويدي على مدى متابعة متوسطة تقارب 24 عامًا.

وارتبط الربو بزيادة 53 ٪ من خطر التهاب المفاصل الروماتويدي ، وكان مرتبطا مرض الانسداد الرئوي المزمن مع ارتفاع خطر 89 ٪ ، بعد التعديل لعوامل بما في ذلك التدخين.

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وكانت العلاقة قوية بشكل خاص بين مرض الانسداد الرئوي المزمن وشكل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي يتميز بارتفاع مستويات الدم من الأجسام المضادة التي يعتقد أنها تسبب الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل.

وقالت قائدة الدراسة "جوليا فورد" من مستشفى بريجهام ومستشفى النساء: "هذه النتائج تدعم النموذج القائل بأن التهاب الغشاء المخاطي المزمن في مجرى الهواء يساهم في تطور التهاب المفاصل الروماتويدي".

وتابعت "فورد": "من المحتمل أن تكون الممرات الهوائية الملتهبة موقعًا لإنتاج الأجسام المضادة قبل ظهور الإلتهاب للمفاصل".

وأضاف الباحثون أن المرضى الذين يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يكونون عرضة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويجب أن يفكر الأطباء في رصدهم بحثًا عن العلامات والأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل.