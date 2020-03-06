شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب غازى دايت + بطاطس مقلية = ضعف إدراك الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد العلماء أن اختيار تناول مشروبات غازية مع وجباتك الغذائية قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن دراسة علمية حديثة أظهرت أن البطاطس المقلية مع المشروب الغازى الدايت تؤدى إلى ضعف الادراك للدماغ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يختار العديد من الأشخاص المشروبات التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية بدلاً من السكر الطبيعي لعدم زيادة محيط الخصر.

لكن الأبحاث وجدت أنه عند تناول المشروب الغازى الدايت مع الكربوهيدرات ، مثل البطاطس المقلية ، فإن عملية التمثيل الغذائي في الجسم تكون ضعيفة.

كما وجد الباحثون تغيرات أيضًا في قدرة الدماغ على إدراك المذاق الحلو ، والذي قد يؤدي ، بمرور الوقت ، إلى اتلاف كيفية تعامل الجسم مع السكر الحقيقي.

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وأظهرت الدراسة التي أجريت على 45 شخصًا على مدى أسبوعين أن المشروبات المحلاة بالسكر الطبيعي لم يكن لها تأثير سلبي.

كان هناك نقاش طويل حول ما إذا كانت المشروبات الغازية المليئة بالمحليات مثل السكرالوز، تعزز الصحة، لكن قال البروفيسور "دانا سمول" ، الذي قاد الدراسة في جامعة ييل: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه من الجيد تناول مشروب غازى دايت مرة واحدة كل فترة ، ولكن يجب ألا تشربها مع شيء يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات مثل البطاطس المقلية.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن تناول مشروبات الحمية الغذائية قد تجعل الأشخاص أكثر عرضة لزيادة الوزن لأن الأشخاص الذين يتناولونها يشعرون أنهم يستحقون طعاماً حلوًا بعد ذلك.

قال خبراء في وقت سابق إن المواد الكيميائية في المحليات الصناعية قد تغير البكتيريا الموجودة في الأمعاء وتجعل الناس أكثر عرضة لزيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري.