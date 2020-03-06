شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: معدل الوفيات بسبب كورونا يصل 3.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الوفيات العالمى الناجم عن فيروس كورونا هو 3.4 %، وهو أعلى من 2 % الذى تم الإبلاغ عنها سابقا، قال الدكتور أنتونى فوشى من المعاهد الوطنية للصحة، إن النسبة بين كبار السن أعلى لأنهم أكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الموجودة من قبل، فى جميع أنحاء العالم، أصيب أكثر من 96000 شخص، وتوفي أكثر من 3300 شخص

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحذر طبيب أمريكي، الأمريكيين، من أن وباء فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة، بحيث لا يكون معدل الوفيات والمرض دقيقًا، ففي يوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الوفيات العالمي ارتفع إلى 3.4 %، عن النسبة المئوية التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا.

لكن الدكتورة جينيفر أشتون، مراسلة إيه بي سي نيوز، مديرة الشؤون الطبية، قالت إن الباحثين يقومون بجمع البيانات "كل ساعة"، وأن معدلات المرض والوفيات يمكن أن يتغير فى أى يوم.

رددت الدكتورة أشتون كلمات مسؤولي الصحة، الذين أخبروا الكونجرس أنه ما زال من المبكر للغاية تحديد معدلات الوفيات في الولايات المتحدة من فيروس كورونا.

وأوضحت، أن الباحثين ما زالوا يحاولون تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، لأن البعض قد يكون بدون أعراض.

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في جميع أنحاء العالم، أصيب أكثر من 96000 شخص وتوفي أكثر من 3300 شخص، وفقا للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الوفيات الإجمالي لفيروس كورونا داخل البلاد هو 2.3 %.

ولكن بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكبر، يبلغ معدل الوفيات في الصين 14.8 في المائة، و 1.3% للأشخاص في الخمسينيات من العمر، و 0.4% في الأربعينات من العمر.

يشير هذا على الأرجح، إلى أن المرضى الأكبر سناً إما كانوا مصابين بأمراض أخرى، في وقت إصابتهم أو ضعف أجهزة المناعة، أو سوء الحالة الصحية بشكل عام.

أما في الولايات المتحدة، يبلغ معدل الوفيات حوالي 6.5%، 11 شخص ماتوا من بين 165 حالة تم الإبلاغ عنها، لكن من بين المرضى الذين توفوا، كان أحدهم في الأربعينيات من العمر، واثنان في الخمسين من العمر، وشخص آخر في سن 70 أو أكثر.

وأوضحت الصحيفة، إنه في جميع أنحاء العالم، هناك أكثر من 96000 ألف شخص قد أصيبوا، وتوفى أكثر من 3300 شخص.