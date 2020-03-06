شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم 5 نصائح للمسافرين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منظمة الصحة العالمية، فيديو توعوى جديد، عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى قدمت من خلاله بعض النصائح للمسافرين، وطرحت المنظمة العالمية، من خلال الفيديو الذى جاء بعنوان "سؤال وجواب للمسافرين عن فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19)".. سؤالين، هما، ما هى توصيات منظمة الصحة العالمية للمسافرين؟، وهل يمكن أن تنقل البضائع المشحونة من الصين المرض إلى دول أخرى؟.

ومن جهته، قال دكتور أمجد الخولى استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، "حتى الآن لم تصدر منظمة الصحة العالمية أى توصيات بعدم السفر أو انتقال المواطنين من دولة إلى أخرى، ولكن هناك إجراءات أساسية لحماية أنفسنا وقت السفر.. وقت السفر لابد من تجنب المخالطة مع أى أشخاص تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو السعال أو لديهم ارتفاع فى درجات الحرارة".

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وأضاف استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، عبر مقطع الفيديو المنشور على صفحة المنظمة، "غسيل الأيدى من الأشياء المهمة جدًا التى يجب اتباعها فى كل الأوقات سواء فى السفر أو غيره، لكن تزداد الحاجة إليه وقت السفر، كما يجب تجنب ملامسة العين والأنف والفم وخاصة قبل غسيل الأيدى، ولابد من غسيل الأيدى بشكل أساسى قبل ملامسة العينين والأنف والفم، إضافة إلى تجنب التعرض للحيوانات سواء كانت حيوانات برية أو حيوانات المزرعة".

وتابع "هذا إلى جانب الاعتماد على الأكل المطهى.. مهم جدًا أن نعرف جميعًا أن الحرارة تقتل معظم الفيروسات التى قد تصيبنا.. وطهى الطعام هو وسيلة أساسية لحفظنا من انتقال الفيروسات إلينا، أما وقت الشعور بأى تعب أو مرض، فلابد من الذهاب فى أسرع وقت إلى مقدمى الخدمة الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من خلونا من أى مرض".





وعن إمكانية نقل البضائع المشحونة من الصين المرض إلى دول أخرى؟، قال دكتور أمجد الخولى، "حتى الآن لم يثبت قدرة البضائع المستوردة من الصين على نقل الفيروس، ولكن بصفة عامة.. برجاء عند استيراد منتجات حيوانية أن يتم طهيها بشكل جيد، فيما عدا المنتجات الحيوانية، لم يثبت حتى الآن قدرتها على نقل الفيروس".