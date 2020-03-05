وفاة خامس أمين عام للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الأمين العام الأسبق خافيير بيريز دي كوييار، وهو دبلوماسي من البيرو لعب دورا محوريا في إنهاء الحرب بين العراق وإيران بين عام 1980 و1988.

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وقد ترأس كوييار المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور.



وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار: "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات وهو الآن يرقد في سلام".

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وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أمريكا اللاتينية.

وخلال توليه منصبه، لعب دورا مهما في تأمين الإفراج عن رهائن أمريكيين محتجزين في لبنان، بالإضافة إلى المساعدة في إبرام معاهدات سلام في كمبوديا والسلفادور.

وكان الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريس قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 يناير بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها: "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيرا في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لأستلهم منهما".

وعمل دي كوييار سفيرا لبلاده في عدة دول منها سويسرا والاتحاد السوفيتي وبولندا وفنزويلا، وكان ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة. وعيّن ممثلا خاصا للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلا خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.

وفي عام 1982، بدأ دي كوييار سنواته العشر على رأس المنظمة بمفاوضات مكثفة بين بريطانيا والأرجنتين بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها، وانتهت عام 1991 وفق جوتيريس بـ"اتفاقات السلام التاريخية في السلفادور".