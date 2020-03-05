حتى لا تفقدي توازنك النفسي في زحمة التهويل بـ"كورونا".. ماذا تفعلين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يغزو فيروس الكورونا العالم ويثير الرعب، لكن هذا يجب أن لا يعطل دورة الحياة، لذلك قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تعليمات حول كيفية تجنب الإصابة به والبقاء بحالة صحية جيدة على المستوى النفسي والجسدي.

اهتمي بجسمك ومشاعرك

من الطبيعي أن تتعرضي للتوتر والقلق في مواجهة تهديد لا يمكنك السيطرة عليه، ولأن كل شخص يتفاعل مع الأمور بشكل مختلف، انتبهي جيدا لما يقوله لك جسمك ومشاعرك:

• استمعي إلى مشاعرك، لاحظي إذا كان لديك قلق أو حزن أو غضب.

• انتبهي إلى جسدك، لاحظي أي تغيير في الشهية، هل تشعرين بأوجاع وآلام جديدة، أو شعور بالحرارة أو البرودة.

• إذا لاحظت بعض الأعراض المثيرة للقلق، توقفي مؤقتا واهتمي بنفسك. إذا أصبحت غير قادرة على العمل بشكل جيد أو عاجزة عن إدارة الأمور اطلبي المساعدة ممن حولك.

تبني أفضل الممارسات الصحية

رغم أنه يوجد أمور كثيرة لا يمكنك التحكم فيها، إلا أنه يمكنك تبني عدد من الممارسات التي ستبقيك أنت وأحباءك في أمان:

• تجنبي الاتصال الوثيق مع من يعانون من المرض.

• تجنبي لمس العينين والأنف والفم.

• عند الإصابة بأي مرض يجب ملازمة المنزل.

• تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، ثم رميه مباشرة في سلة المهملات.

• من الضروري تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام رذاذ أو مسحها بشكل منتظم بمواد التنظيف.

• إغسلي يديك مرارا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

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تلقي معلوماتك من مصادر موثوقة

اعتمدي على المصادر الرسمية الموثوقة فقط إذا شعرت أن الأخبار العاجلة حول انتشار فيروس كورونا ترهقك نفسيا، ابتعدي عنها لبعض الوقت، وإذا أصبحت تلاحقين الأخبار المتتالية بشكل إجباري يشعرك بالإرهاق، عليك التوقف وأخذ قسط من الراحة ووضع حدود لنفسك.

شاركي الآخرين المعلومات الموثوقة

عليك مشاركة مصادر المعلومات المفيدة التي تحصلين عليها مع الأصدقاء، فعندما تجدين مصدرا موثوقا ومفيدا شاركيه مع أفراد أسرتك، دعي الأقارب والأصدقاء المعرضين للأمراض يعرفوا بها، في وضع يشعر فيه الناس بالقلق، مثل هذه الأمور يمكن أن تكون هدية للآخرين.

مارسي الرعاية الذاتية

في خضم الأوضاع المرهقة، ثبت أن ممارسة الرعاية الذاتية في الحياة اليومية مفيدة جدا:

• حافظي على روتينك العادي.

• تواصلي مع العائلة والأصدقاء.

• احرصى على تناول وجبات مغذية وحافظي على نشاطك.

• يجب الحصول على راحة كافية.

• مارسي أنشطة تشعرين بالمتعة فيها.

• مارسي مهارات التأقلم التي تغذي الروح، مثل تمارين التأمل والصلاة.

ربما كان هناك الكثير مما لا يمكنك السيطرة عليه وسط المخاوف من فيروس كورونا، لكن يمكن لك اتخاذ خيارات للبقاء بحالة نفسية جيدة حتى تمر الأزمة بسلام.