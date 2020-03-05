10 أمور تساعدك على أنّ تكوني إدارية ناجحة بامتياز

القيادة والإدارة ليست مهمة سهلة على الإطلاق، وإنما تحتاج للكثير من الأساليب والطرق وحتى الصفات لتحقيق التميز الإداري، فمن منا لا تطمح للأفضل وأن تكون إدارية ناجحة تحقق ما تريد وتبدع فيه ويكون كل من حولها مستعد لبذل المزيد... ليتم ذلك كما يقول الدكتور أحمد جمعة استشاري إدارة الأعمال لابد أن تستفيد من هذه نصائح:

1/ كوني بشوشة:

فالروح المرحة للإدارية غالبًا ما تكون مصدرًا كبيرًا لخلق وتدعيم العزيمة لدى المرؤوسين؛ لأنها تحدث نفس الأثر عندهم، فهي تخلق جوًا ملائمًا للفكر والتنفيذ، ومن المفاهيم الخاطئة أن ابتسامة الإدارية تقلل من كرامتها، ونحن لا نقصد هنا الابتسامة التظاهرية وإنما الابتسامة الحقيقية التي تظهر من قلب مرح.. إذا جاءتك إحدى موظفاتك وأنت مشغولة بعمل ولا يمكن أن تعطيها وقتك وطلبت منها أن تعود إليك بعد نصف ساعة، فهل تطلبين ذلك منها ببشاشة أم بشكل قاس وعلى وجهك عبوس وتقطيب؟؟

كوني هادئة

كل منا يحب التعامل مع الشخص الهادئ؛ لأننا نعرف أنه يستطيع الرقابة على نفسه في الأوقات العصيبة.

كوني ثابتة المزاج

إن الإدارية صاحبة المزاج الثابت لا تغير قراراتها حسب أهوائها، فمن الخطر أن تكون الإدارية متشائمة اليوم متفائلة الغد... لأن ذلك يجعل المرؤوسين في حيرة من أمرهم ويشعرون هم أنفسهم بالتوتر والتقلب )).

لا تكوني أنانية

إن الموظفات لا يثقن في الإدارية الأنانية، خصوصًا إذا كانت تسعى للحصول على مكاسب نتيجة اقتراحات أو أفكار تقدمت بها،

كوني صادقة:

إن الصدق لدى الإدارية يولد الصدق لدى الموظفات، فكل الحقائق سواء كانت مريرة أم سارة تكون على المنضدة.

لا تتخلي عن كرامتك

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ليست الكرامة مجرد قناع تضعه الإدارية على تصرفاتها، وإنما كرامة المنصب مستمدة من اتجاهات الإدارية نحو وظيفتها، واحترامها لمسئوليتها وتقديرها لأهمية عملها.

كوني حسنة التصرف

ليس من حسن التصرف جرح شعور الموظفة أو كرامتها بأي شكل؛ لأن ذلك يخفض من الروح المعنوية لها ولزميلاتها، ولا يقصد بحسن التصرف تجنب المسائل غير السارة في العلاقات مع الآخرين، وإنما القدرة على الاعتماد على المزاج الايجابي للفرد مثل الإخلاص والواجب والعدالة.

كوني صبورة:

إن الإدارية التي لا تتميز بالصبر تثير الانفعال في التنظيم، فهي تطلب إتمام الأعمال بسرعة غير معقولة، وهذا غالبًا ما يؤدي إلى الضياع والارتباك فقد قيل (( إن أكبر جهل للطبقات المتعلمة هو جهلهم للجهل)) فبعض الإداريين يتوقعون أكثر من طاقة وإمكانيات موظفيهم.

كوني حازمةً

يجب على الإدارية أن تكون حازمة في تصرفاتها ولكن برقة، والحزم يظهر في استعداد الإدارية لتحمل مسئولياتها ومقابلة مشكلاتها، ولا يقصد بالحزم عدم الإنصات للحقائق، فهذا عناد.

كوني دقيقة

يجب على الإدارية أن تتكلم بدقة وفي الموضوع دون لفّ أو دوران، وإذا لم يكن هناك شيء يقال فإنه من الضروري ألا تقول أي شيء حتى لا يقال إنه (( لا يستحق الإنصات )) لا تتكلم أكثر من اللازم، وإذا تكلمت فمن الضروري إعطاء فرصة للكلام لكي يُفهم من الآخرين.

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