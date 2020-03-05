شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دراسة استمرت 30 عاماً.. باحثون يؤكدون: البيض ليس سيئًا للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية استمرت ثلاثين عامًا أن البيض لن يزيد من أمراض القلب أو خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كما كان يخشى من قبل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بسبب محتواها من الكولسترول ، لطالما كان البيض موضوع نقاش حاد حول دورها في التسبب في مشاكل في القلب.

لكن العلماء يقولون إنهم قاموا أخيرًا بحل القضية - مؤكدين أنه لا يوجد رابط، حيث قام فريق أمريكي برئاسة باحث بجامعة هارفارد بقياس الوجبات الغذائية لـ 215618 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تراوحت متوسطاتهم بين 1 و 5 بيضات أسبوعيًا لمدة 32 عامًا.

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ولم يجدوا أي ارتباط بين تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ووجدت النتائج ، التي نشرت في المجلة البريطانية الطبية ، أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من بيضة واحدة في اليوم معرضون لخطر أكبر ، ولكنهم يميلون أيضًا إلى تناول المزيد من اللحوم الحمراء ولديهم مؤشر كتلة أكبر من الجسم.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جان فيليب دروين شارتييه: 'إن العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت موضوع نقاش حاد خلال العقد الماضي.

النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة حول استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لم تكن حاسمة.

وتشير نتائج الدراسة وتحليلنا المحدث إلى أن الاستهلاك المعتدل للبيض (حتى بيضة واحدة في اليوم) لا يرتبط بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.