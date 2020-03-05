شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يستخدمون أدوية الإيدز والأنفلونزا للسيطرة على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الصحة من أن الفيروس التاجى الجديد المميت الذي قتل بالفعل أكثر من 3000 شخص لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، تتشابه الأعراض الأولية مع بداية نزلات البرد الشائعة، الحمى الجافة والسعال، وضيق التنفس، والتعب، ولكن كما هو الحال في معظم حالات نزلات البرد والأنفلونزا، فإن الفيروس التاجى هو عدوى فيروسية، مما يعنى أن علاجه بالمضادات الحيوية لا فائدة منه، مضيفين أن المضادات الحيوية تعمل فقط فى علاج البكتيريا.

قالت منظمة الصحة العالمية: "إن الفيروس التاجي الجديد يتم معاملته مثل باقى انواع الفيروسا، وبالتالى يجب عدم استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو العلاج، ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا 2019-nCoV ، فقد تتلقى المضادات الحيوية لأن العدوى البكتيرية المشتركة ممكنة، حيث أن أحد المضاعفات المعروفة للفيروس الجديد، والذى يصيب الجهاز التنفسي السفلي، هي أنه يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي.

وقالت صحيفة" Sun The"، الالتهاب الرئوي هو تورم الأنسجة في إحدى الرئتين أو كلاهما، وبما أنه عدوى بكتيرية فإنه عادة ما يعالج بالمضادات الحيوية.

قالت الدكتورة سارة جارفيس، المدير الإكلينيكي لصحيفة صن أونلاين: " هذه عدوى فيروسية، وبالتالى فإن المضادات الحيوية غير مجدية تمامًا، ومع ذلك، هناك علاج آخر يمكن أن تقدمه المستشفيات إذا لزم الأمر، مضيفة إنه من الأهمية بمكان تحديد هوية كل فرد مصاب بفيروس كورونا حتى نتمكن من منع انتشاره على الفئات الضعيفة، لأن المضادات الحيوية عديمة الجدوى مع فيروس كورونا.

ينصح الدكتور جارفيس، بأنه إذا كنت قلقًا من احتمال تعرضك للفيروس، فلا تذهب إلى طبيبك بل اتصل به عند الأرقام المخصصة لتلقى استفسارات فيروس كورونا في كل بلد.

وأضافت : "إذا كنت في خطر، فمن الضروري أن تبقى في المنزل، وأن تعزل نفسك عن الآخرين، وهذا يشمل تجنب الذهاب إلى العمل، ورؤية الأصدقاء واستخدام وسائل النقل العام.



كيف تغلب على المرض بالوسكى كما يدعى

وأضافت الصحيفة، قال البريطاني الذى يعتبر أول شخص يصاب بفيروس كورونا والى يدعى "كونور ريد"، 25 عامًا، والذى أصيب بالعدوى في مستندات ووهان، كيف تغلب على المرض القاتل بـ "كأس من الويسكي الساخن والعسل".



لا للمضادات الحيوية

وقال ذهب إلى المستشفى بعد أن كان يعانى من ضيق بالتنفس، ولم يستطع التخلص من السعال وكل الأعراض الكلاسيكية، فقد أمضى أسبوعين في المستشفى، حيث ادعى أنه عرض عليه المضادات الحيوية لكنه رفضها، مضيفا "لقد رفضت تناول المضادات الحيوية التي وصفها لي الأطباء لأنني لا أريد تناول أي أدوية، بدلاً من ذلك، يقول كونور إنه استخدم جهاز استنشاق للتحكم في السعال، وشرب ويسكي ساخن مع العسل.



كيف تغلب احد المرضى على اليفروس

من جانبها قالت الصحيفة، لا يوجد أي دليل علمي على أن المشروب الساخن، لديه في الواقع أي قوة علاجية، ولكن على مدار سنوات، عزا الناس مكوناته إلى المساعدة في تخفيف أعراض البرد، يمكن للعسل، على سبيل المثال، أن يهدئ التهاب الحلق، بينما يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة القوية التي تقلل البلغم، موضحة، أن الماء الساخن يمكن أن يقلل من احتقان الأنف، والويسكي يحتوي على حمض الإيلاجيك، والتي تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في علاج الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، حتى الآن.

قال الدكتور ديفيد جريونر: "الكحول مدر للبول يسحب السوائل من الجسم، لذلك اشرب الكثير من المشروبات غير الكحولية، مثل الماء.

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وأشارت الصحية، إلى أنه لا يوجد أي علاج لتفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب أكثر من 96000 ألف شخص حتى اليوم.

قال الأطباء في تايلاند، إنهم حققوا نجاحًا في علاج الحالات الشديدة بمزيج من الأدوية الخاصة بالأنفلونزا، وفيروس نقص المناعة البشرية،

وقال مسعفون من مستشفى راجافيث في بانكوك، إن النتائج الأولية أظهرت تحسنا كبيرا بعد 48 ساعة من تطبيق العلاج، ويشمل مزيج من الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير، وهما نوعين من العقاقير المستخدمة في علاج فيروس الايدز، في تركيبة مع عقار أوسيلتاميفير الذى يعالج الأنفلونزا.

وقالت الصحيفة، يستخدم مسؤولو الصحة الصينيون بالفعل عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية، والأنفلونزا، لمكافحة فيروس كورونا، وأضاف الأطباء التايلانديون، إن استخدام الثلاثة في كوكتيل يبدو أنه يحسن العلاج ويشفى من المرض.



كيف تغلب ريد على الفيروس

وقال طبيب آخر، إن اتباع نهج مشابه لدى مريضين آخرين أدى إلى عرض أحد ردود الفعل التحسسية، لكن الآخر تحسن.

يعمل الخبراء بشكل سريع لتطوير لقاح يمكن أن يساعد في وقف انتشار المرض، لكن العلماء يقولون إن الأمر قد يستغرق سنة على الأقل قبل إتاحة الحقن، بعد إجراء تجارب على الحيوانات قبل البشر.

قال البروفيسور كريس وايت كبير الأطباء البريطانيين، إن اللقاح لن يكون جاهزًا قبل عام آخر، مضيفا، إنه سيكون من "المحظوظ" الحصول على لقاح لفيروس كورونا "Covid-19"في عام 2020، على الرغم من أن الأدوية الموجودة يمكن أن تلعب دوراً.

وأضاف كبير المسؤولين الطبيين، أنه حتى لو حصلنا على لقاح لفيروس كورونا المميت "فلن يخرجنا من الوضع الحالي الآن.



الفيروس فى العالم

قال: أعتقد سيكون عامًا محظوظًا للحصول على هذا اللقاح، لذلك لن يكون لدينا لقاح متوفر في الوقت الحالي، مضيفا، يعد الفيروس التاجي الجديد نوعا من عائلة الفيروسات نفسها التي تسببت في وباء السارس في الفترة 2002-2003.

لا يوجد حتى الآن علاج لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (السارس) بعد عقدين تقريبًا والعلاج داعم بشكل رئيسي، هذا يعني أنه إذا تم نقل شخص إلى المستشفى مصابًا بالمرض، فقد يتم إعطاؤه أدوية مضادة للفيروسات أو المنشطات لتقليل التورم فى الرئتين، يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البكتيريا التى يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، وفقا لهيئة الصحة العامة البريطانية.