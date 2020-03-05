شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس المدخنين تطلق مواد خطرة والاقتراب منهم يماثل استنشاق دخان السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء إن المدخنين "يلوثون الأماكن العامة" بإطلاق مواد كيميائية تبغية خطيرة من ملابسهم، وفي الدراسة الأولى من نوعها تمكن الباحثون من تتبع كيف تغيرت مستويات المواد الكيميائية في المسرح عند دخول المدخنين.

ووفقا لديلى ميل، وارتفعت السموم خلال الأفلام للبالغين - عندما كان المدخنون حاضرين، وتعرض متفرجو السينما لما يعادل 10 سجائر من الدخان السلبي خلال ساعة واحدة.

وتُظهر النتائج مخاطر المواد الكيميائية في التبغ والمعلقة في الهواء ، وفي مواد مثل الملابس وعلى الأسطح مثل الأثاث - تسمى الدخان غير المباشر.

وقال باحثون من "جامعة ييل" إنه رغم اللوائح التي تمنع الناس من التدخين في منازلهم لكن المواد الكيميائية الخطرة من دخان السجائر لا تزال تشق طريقها إلى منازلهم.

وقال البروفيسور درو جينتر ، الباحث في الدراسة: "الناس حاملو كبيرة لملوثات الدخان غير المباشر إلى بيئات أخرى، لذا ، فإن الفكرة المتمثلة في أن شخصًا ما محمي من الآثار الصحية المحتملة لدخان السجائر لأنه لا يتعرض مباشرة للتدخين غير المباشر ليست حقيقية".

Advertisements

ولتأكيد نتائج الدراسة، استخدم الفريق أدوات تحليلية حساسة للغاية لتتبع المواد الكيميائية في المسرح السينمائي على مدار أسبوع خلال أفلام ذات تصنيفات مختلفة.

اكتشف مقياس الطيف الكتلي ، وهو تقنية لقياس الجزيئات ، آثارًا للدخان في قاعة سينما خالية من التدخين قبل وصول الضيوف ، وعندما أخذ الحضور مقاعدهم، وجد الفريق مجموعة متنوعة من المركبات الموجودة في دخان التبغ - مثل البنزين السام والفورمالديهايد - ارتفعت بشكل كبير عندما وصل بعض الجماهير للأفلام.

وتشير النتائج إلى أن الجلوس في المسرح كان له تأثير مماثل على التعرض للتدخين السلبي.

وأضاف الباحثون أن الدخان السلبي ، الذي يحتوي على حوالي 4000 مادة كيميائية ، هو دخان يأتي من سيجارة محترقة أو يتم تعفيره من الشخص الذي يدخن السيجارة.

وقال العلماء إن الجلوس في المسرح لمدة ساعة كان أقرب إلى تعرضه لعشر سجائر من الدخان السلبي.