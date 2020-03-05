“شبح” الكورونا يحطّ على الموائد… فهل ينتقل الفيروس الينا بالطعام؟

مع ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان، الخوف يتزايد. المدارس مقفلة، قصور العدل اقفلت، تم تعقيم بعض الادارات العامة وتوصيات للمواطنين: احذروا النرجيلة، احذروا الاماكن العامة والمحال التجارية، احذروا المقاهي وغيرها.. مواطنون امتثلوا للإرشادات وآخرون “ما على بالن بال”.

المعروف انّ فيروس كورونا يضرب الجهاز التنفسي، اذ شخّصه الاطباء انّه فيروس يشبه بعوارضه الـGrippe، والـH1N1، فتهافت المواطنون إلى شراء مساحيق التعقيم ومساحيق التنظيف لابعاد “شبح” الكورونا عن منازلهم. ولكن ماذا عن الطعام؟ فهل تنتقل العدوى من خلال الطعام؟

الموضوع ينقسم إلى جزئين بحسب الباحث في علم الجراثيم الطبيب سامر صقر. إذ اكّد صقر في حديث لموقع VDLnews انّ لا دراسات او ابحاث تبرهن انتشار فيروس كورونا لدى الحيوانات، مما يعني ان اللحوم ومشتقاتها التي نأكلها لا تحتوي على الفيروس وبالتالي لا يمكن ان تصيب الانسان او تنقل اليه العدوى. إنّما، في حال كان الانسان الذي يستعمل اللحوم، اي صاحب المزرعة، اللحام، صاحب قن الدجاج، او اياً من المواطنين الذين يعملون في قطاع اللحوم، مصاباً بالكورونا فقد تنتقل العدوى.

كيف؟

شرح دكتور صقر، ان اللحوم اذا تعرّضت لرذاذ من شخص مصاب بالكورونا، وتناولها المواطن نيئة من دون طهي على حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، فهي تنقل العدوى.

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وقال: “إذا سعل مريض مصاب بالكورونا، ثمّ عاود العمل مباشرة باللحوم لامسا اياها، فالفيروس سينتقل، وعند تناول المواطنين هذه اللحوم نيئة، ستبقى آثار الفيروس في الحلق؛ الامر الذي سيؤدي في وقت لاحق إلى ظهور عوارض في الجهاز التنفسي وليس الهضمي، وستكون هذه عوارض فيروس كورونا، تلك الشبيهة بعوارض الانفلونزا او الـH1N1.”

امّا في حال طهي اللحوم، فاعتبر صقر انّ “كلّ اللحوم والمشتقات من بيض وغيرها المطهوة على حرارة 60 درجة وما فوق، يتدمر فيها الفيروس نهائيا، اذ ان الحرارة تقتل الفيروس”.

اذا وتبعا لصقر، الحرارة تقتل الفيروس وهو لا ينتقل في الطعام المطهو.

ولكن الحذر واجب من تناول اللحوم النيئة. لا داعي للهلع، بل المطلوب الوقاية والتنبّه الى بعض التفاصيل. فالوقاية خير من ألف علاج.