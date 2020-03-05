طلال أبوغزالة: منتدى الاتصال الحكومي يحرر العقول لبناء المجتمعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت أعمال "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" بالشارقة في نسخته التاسعة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
المنتدى عقد في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية يقدمون 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات ملهمة وورشات عمل وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية، بهدف الاستعداد لمستقبل الاتصال الجديد عبر التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.
وقال الدكتور طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس "طلال أبوغزالة العالمية"، لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة تعتبر قطاعا من الدولة، ودور الاتصال الحكومي يعمل على تحرير طاقات العقول لبناء المجتمعات، وتحقيق التفاعل بين المؤسسات الحكومية والجمهور، إلى جانب تسليط الضوء على تطور الاتصال المؤسسي في جميع القطاعات الحكومية وأيضا الخاصة لتحقيق الاتصال الثقافي العالمي.
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